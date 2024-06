Deadpool 3 : Wolverine affronte un ennemi culte dans un teaser Marvel qui fait monter la sauce

Le gros blockbuster de Marvel en 2024, Deadpool & Wolverine, continue de se montrer en images, avec le retour d’un adversaire culte du mutant incarné par Hugh Jackman.

Deadpool 3 est un bien parti pour être un méga-succès pour Disney en 2024, ce qui devrait faire du bien à Marvel, en souffrance depuis plus d’un an au box-office. Un succès évidemment bien aidé par le retour inattendu de Hugh Jackman dans la peau de Wolverine, alors que l’acteur avait raccroché les griffes dans Logan en 2017.

Avec une intrigue traitant du multivers, le long-métrage réalisé par Shawn Levy promet déjà une floppée de caméos en tous genres, agissant comme une sorte de best of de l’ère Marvel/Fox, comme avec le retour de ce personnage oublié de la saga X-Men. Et avec sa dernière bande-annonce, Deadpool & Wolverine a confirmé le retour d’un autre super-vilain culte.

Wolverine vs Dents-de-Sabre

Cette courte bande-annonce continue de recycler les plans que l’on a déjà vus de Wade Wilson et Logan dans le Néant, mais avec une petite nouveauté cette fois-ci. En effet, Marvel vient d’officiellement confirmer la présence de Dents-de-Sabre dans le film, incarné par Tyler Mane, qui prêtait déjà ses traits au méchant dans le tout premier X-Men en 2000.

Un retour qui semble en tout cas ravir Deadpool, qui répète sans cesse dans les films qu’il est un passionné de comics (fan de Fléau notamment). Cette confrontation iconique entre Wolverine et son némésis était attendue depuis des photos de tournage révélées il y a plusieurs mois, et forme un beau clin d’oeil aux débuts de Hugh Jackman dans la peau du mutant griffu.

Tyler Mane avec sa première ligne de dialogue dans le rôle

On peut aussi penser que ce caméo de Dents-de-Sabre est l’occasion parfaite pour Ryan Reynolds de se moquer de sa victime préférée, X-Men Origins : Wolverine. Dans le film de 2008, l’antagoniste était également présent, mais sous les traits de Liev Shreiber, et on ne serait pas surpris que Deadpool & Wolverine y fasse une référence bien sentie.

Ce retour confirme en tout cas l’avalanche de caméos que nous prépare probablement le long-métrage, amené à rendre hommage à tout un pan de l’histoire de Marvel au cinéma. Et si les bandes-annonces ont le luxe de nous dévoiler ces quelques personnages, on est en droit de logiquement en espérer plus au moment de voir le film. Le rendez-vous est pris, à partir du 24 juillet 2024 en France.