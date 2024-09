« C’est quoi ce bordel ? » : le retour de Robert Downey Jr. en Doom a beaucoup surpris cet acteur de Marvel

La révélation de Robert Downey Jr. en Docteur Doom a pris tout le monde de court, y compris cet acteur de Marvel.

Avant d’abandonner officiellement l’arc de Kang, il semblait évident que Doom était le méchant parfait pour le MCU (en tout cas selon nous). Ce n’était donc pas très surprenant que lors de la Comic-Con de San Diego fin juillet 2024, le big boss Kevin Feige annonce qu’Avengers 5 troquait son Kang Dynasty pour devenir Avengers : Doomsday. La surprise est finalement venue d’ailleurs : Robert Downey Jr, anciennement Tony Stark/Iron man, sera le grand méchant Docteur Doom.

Même si des rumeurs en avaient fait écho depuis plusieurs mois, l’annonce a étonné les fans, les critiques et même certains comédiens de l’univers Marvel lui-même, comme ce membre des Avengers.

La fin d’une époque

Le Jour du Jugement Downey

C’est au micro de Collider que Don Cheadle, interprète de War Machine, a expliqué sa réaction (très naturelle) à l’annonce du casting de son ancien collègue des Avengers :

« Je me suis dit: « C’est quoi ce bordel ?« . Mais bon, vous savez, ils [les créateurs de Marvel] réécrivent, ils retravaillent, et donc honnêtement, je ne peux même pas teaser quoi que ce soit. »

Outre la réaction amusante de Don Cheadle, ce qu’il raconte sur l’état du MCU est assez significatif. Maintenant que Doom a été présenté comme le grand méchant des prochains Avengers, les plans sont, a priori, en pleine mutation. Ce qui permet de comprendre un peu mieux l’absence de communication claire de la part de Marvel au sujet des Avengers, mais aussi de certaines séries (dont Armor Wars, avec Don Cheadle en War Machine, qui subira sans doute de nombreuses modifications aussi désormais).

Un duo qui se connaît bien

Bien sûr, on sait à quel point Marvel tient à garder secrets ses projets (même dans les équipes stars du MCU) afin d’éviter les fuites et pour espérer faire grimper l’engouement chez les fans. Toutefois, que Don Cheadle en sache si peu sur l’avenir de son propre personnage est peu rassurant pour lui. D’ailleurs, il ne semble pas avoir bien plus d’informations sur l’avancée des Avengers et de Secret Wars notamment depuis l’arrivée des frères Russo aux commandes :

« Je ne suis pas sûr de ce que vous avancez. J’ai entendu parler d’un frère Russo. Il y en a deux ? Je ne peux pas parler de ces choses-là.«

Quoi qu’il en soit, l’acteur sait en tout cas bien jouer le jeu du secret confidentiel marvellien, vu sa réponse. Autant dire qu’avant que Marvel le décide, on ne devrait rien savoir de plus sur l’avenir du MCU. Pour l’heure, il vaut mieux s’armer de patience. Pour rappel, la date de sortie d’Avengers : Doomsday est toujours fixée au 29 avril 2026 dans nos salles de cinéma françaises.