Avengers 5 : Robert Downey Jr. explique son retour inattendu en Dr Doom, et ce qui l’a convaincu

Robert Downey Jr. a révélé dans quelles conditions le patron de Marvel Studios a fini par le persuader de revenir en tant que Dr Doom pour Avengers 5, après son rôle d’Iron Man.

Il s’agit sans doute de l’une des annonces qui a fait le plus trembler l’univers cinématographique Marvel depuis la fin d’Avengers : Endgame : Robert Downey Jr., l’Iron Man historique du MCU, va revenir en tant que Dr Doom pour les films Avengers : Doomsday en 2026 et Avengers : Secret Wars en 2027. Il remplace ainsi Kang en tant que prochain grand méchant de Marvel, après le licenciement de l’acteur Jonathan Majors condamné pour agression, ce qui a amené à un bouleversement des plans du studio (et l’échec d’Ant-Man 3 au cinéma a forcément pesé dans la balance).

Si le retour de Robert Downey Jr. a coûté une fortune à Marvel, et qu’on continue à se demander si la venue de Downey en tant que Doom est vraiment une bonne idée, les conditions de cette étrange résurrection restent obscures.



Elle sont obscures non seulement au sein de la mythologie du MCU, mais aussi dans les conditions du monde réel. L’apparition de l’acteur en tenue de Dr Doom au Comic-Con 2024 de San Diego a beau être devenu un meme instantané, les coulisses de ce changement de costume demeurent mystérieuses. Robert Downey Jr. a livré quelques éléments de réponse… hautement consensuels.

Grosse fatigue

Robert Doomy Jr.

Invité au micro du podcast Awards Chatter du Hollywood Reporter, en date du 20 août 2024, Robert Downey Jr. est revenu non seulement sur sa longue et très éclectique carrière (bondissant de Tueurs Nés à Ally McBeal avant d’atterrir chez Marvel et de décrocher l’Oscar du meilleur second rôle pour Oppenheimer), mais aussi sur cette résurrection Marvel-esque.

Selon lui, les premiers échanges avec Kevin Feige concernant son retour en tant que Doom ne l’avaient pas immédiatement convaincu.

Susan [Downey] et moi étions assis avec Feige à un moment donné, et il a dit : « Il me vient à l’esprit que si tu revenais… », et Susan a dit : « Attendez, revenir en tant que quoi ? » […] Et il a parlé de Victor Von Doom. J’ai regardé qui était ce personnage et je me suis dit : « Wow », mais plus tard, il a dit : « Il faut que Victor Von Doom soit bien fait ». «

Le Dr Doom d’Alex Ross

Avengers, le retour de la vengeance

C’est la confiance que Kevin Feige a en les frères Russo et les moyens qu’il souhaitait mettre dans l’arrivée du Dr Doom dans le MCU qui aurait convaincu l’interprète d’Iron Man de faire partie de cette aventure, cette fois-ci en changeant de masque.

D’après lui, Kevin Feige a insisté sur le fait qu’avec une telle apparition, personne ne devait se rater : ni les frères Russo, ni l’acteur qui jouerait Doom, ni Feige lui-même.

« [Kevin Feige] s’est demandé comment ne pas revenir en arrière, comment ne pas décevoir les attentes, comment continuer à les dépasser… Il faut faire en sorte de mettre dans le mille avec Victor Von Doom. »

« Je claque des doigts et je reviens quand je veux »

L’officialisation de l’arrivée de « Doomy Jr » ne s’est faite que plus tard, après une discussion chez Bob Iger, le grand manitou de Disney – ramené fin 2022 pour remplacer Bob Chapek et redresser la barre du studio. De passage au domicile du PDG de la Maison de Mickey, Robert Downey Jr. et Kevin Feige ont longuement discuté avec lui de cette réapparition, et a priori, ce fut assez ardu de le convaincre.

Mais il a fini par céder, comme l’explique l’acteur :

« Je ne sais pas comment décrire cette expérience. Pourtant, j’ai déjà vécu beaucoup d’expériences vraiment cool. Nous sommes allés chez Iger, nous nous sommes assis, j’ai commencé à dire : « Je veux vraiment l’être… », et il a répondu : « J’aime ça. »… Il aime ça. Il aime ça. (…) On parle de deux mecs qui ne sont pas facilement époustouflés, et encore moins en même temps. »

Le budget de beaucoup de films rien que ces gens

En coulisses, la question de l’argent a peut-être joué dans les doutes et questionnements. Selon Variety, Disney va débourser 80 millions pour que Joe et Anthony Russo réalisent les deux prochains Avengers ; avec également une part sur les recettes à partir d’un certain seuil. Et ce serait encore plus pour Robert Downey Jr., qui pour rappel avait confirmé avoir gagné dans les 50 millions pour le premier Avengers (son salaire et un pourcentage sur le box-office). C’était 75 millions pour Endgame, selon Forbes. Il aurait au final touché entre 500 et 600 millions, rien qu’avec son rôle d’Iron Man.

L’arrivée officielle de Dr Doom se fera sur grand écran le 29 avril 2026 pour Avengers : Doomsday. Avec une apparition dans le film Les 4 Fantastiques, en salles le 23 juillet 2025 ?