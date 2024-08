« Le cinéma va très mal » : Marvel et DC sont en train de tuer l’industrie selon cet acteur

Selon Brian Cox, le cinéma va très mal et ce serait principalement à cause des productions de Marvel et DC.

Deadpool 3 a explosé le box-office mondial et le record de Joker, et on s’interroge sur les conséquences que va avoir un succès si historique. Alors que le MCU semblait au bord du gouffre après les échecs d’Ant-Man 3 et compagnie, et que DC est en pleine période de transition avant la sortie du Superman de James Gunn, le long-métrage de Shawn Levy vient peut-être de nous relancer pour une nouvelle décennie de productions super-héroïques (youpi…).

De quoi faire plaisir à certains, mais également en énerver d’autres, comme Brian Cox. En effet, celui qui a pourtant interprété William Stryker dans le cadre de X-Men 2 ne semble plus vraiment fan des films de super-héros, et il considère même que Marvel et DC ont mis l’industrie du cinéma dans un état très inquiétant.

Marvel et DC, bourreaux du cinéma ?

Lors du Festival international du film d’Édimbourg, Brian Cox a donc évoqué l’état actuel du cinéma, expliquant que la télévision et les séries l’avaient maintenant surpassé. Il a notamment pointé du doigt Marvel et DC comme étant les fautifs de cette situation :

« Ce qui se passe, c’est que la télévision fait ce que le cinéma faisait autrefois. Je pense que le cinéma va très mal. Je pense qu’il a perdu sa place à cause, en partie, du côté grandiose entre Marvel, DC et tout ça. Et je pense que tout ça commence à imploser, en fait. On perd un peu le fil. »

Le regard d’un homme qui a quand même créé Wolverine

Brian Cox a également expliqué pourquoi, selon lui, tant d’acteurs participaient encore et encore à ce genre de productions, mettant principalement en avant l’argent :

« C’est devenu un moment de fête pour certains acteurs de faire ce genre de choses. Quand on sait que Hugh Jackman peut en faire un peu plus, Ryan Reynolds… mais c’est parce qu’ils empruntent cette voie et que c’est un succès au box-office. Ils gagnent beaucoup d’argent. On ne peut pas leur refuser ça. »

Et le regard d’un homme qui ne supporte plus vraiment Wolverine…

Un constat assez dur, mais qui est évidemment loin d’être faux, d’autant plus quand on connait l’influence que Marvel et DC ont désormais et depuis de nombreuses années sur l’industrie. Mais avec des succès tels que Deadpool & Wolverine, difficile d’imaginer que l’état actuel des choses change de suite…