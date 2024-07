Robert Downey Jr. dans Avengers 5 : pourquoi c’est peut-être une bonne idée pour Marvel

En apparence, tout porte à penser que le retour de Robert Downey Jr. chez Marvel, dans le rôle iconique de Dr Doom, est une très mauvaise idée… mais cette décision pourrait être assez folle pour marcher.

Alors que Deadpool 3 explose tout au box-office américain, Marvel s’est offert un répit bienvenu après ses récentes désillusions. L’alliance entre Kevin Feige et Ryan Reynolds est pour le moment un pari réussi, et a idéalement préparé le terrain pour ce qui nous attend dans les prochains films Avengers.

Et justement, le studio a profité de la Comic-Con de San Diego pour dévoiler son plan de conclusion de la Saga du Multivers. Et une annonce a fait logiquement l’effet d’une bombe : Robert Downey Jr. sera le grand méchant Dr Doom dans Avengers 5. Le retour de l’interprète culte d’Iron Man déchaîne les passions… mais pourrait bien être un coup de poker gagnant pour Marvel. Explications.

C’est le Legacy-MCU

Rebondir pour Marvel

Il faut bien le reconnaître, la Saga du Multivers pour le moment, c’est un assemblage de beaucoup de choses qui ne font pas vraiment sens quand elles sont mises bout à bout. Entre 2021 et 2024, le MCU semble avoir fait du surplace, Deadpool & Wolverine étant presque forcé de refaire le travail de fond effectué par Spider-Man : No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Et pour cause, l’année 2023 a été celle du pivot pour Marvel, obligé de réagir après le bide d’Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, et surtout les frasques de Jonathan Majors, l’acteur choisi pour incarner le nouveau grand méchant Kang. Résultat, un vent de panique s’est emparé du studio, qui a dû en plus de ça se remettre du désastre The Marvels, plus petit score au box-office de l’histoire du MCU.

On appelle ça un effet papillon

Il fallait donc réagir… encore. C’est une constante pour Kevin Feige et ses équipes, qui avaient déjà répondu aux critiques en 2022 par un panel monstrueux à la Comic-Con, révélant au passage le titre des deux prochains films Avengers. Ce 28 juillet 2024, rebelote, avec le remplacement de The Kang Dynasty par Doomsday et le retour des Frères Russo à la réalisation (la vraie mauvaise idée de cette affaire).

Mais surtout, l’annonce improbable du retour de Robert Downey Jr… en Dr Doom, et non en Iron Man. Après avoir rangé son armure avec Avengers : Endgame, l’acteur récemment oscarisé pour Oppenheimer va donc renfiler un masque, mais bien différent. Oui, tout dans cette opération ressemble à un geste désespéré pour reconquérir le public et le box-office. En réalité, après la catastrophe Kang, il s’agit peut-être de la moins mauvaise option pour Marvel.

Comment Kevin Feige s’est vu après avoir trouvé l’idée

Robert Downey Jr pour rassurer le public

Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars sont respectivement prévus pour 2026 et 2027. Marvel a donc très peu de temps pour se remettre à l’endroit, sachant que le tournage du cinquième opus de la franchise doit commencer dès 2025. Remplacer Kang par Doom paraissait évident (on en avait d’ailleurs déjà parlé). Mais caster RDJ est plus étonnant.

En réalité, Marvel s’achète un répit aux yeux du grand public, mais prépare également une pirouette narrative de haute volée. Sans pouvoir réellement préparer l’arrivée de ce nouvel antagoniste, caster un visage aussi connu et reconnu dans le MCU répond à une certaine logique. On sait que le studio a l’habitude de s’amuser avec les origines de ses personnages, et Doom ne devrait pas déroger à la règle.

Toujours pas de Doom comic-accurate oui…

À la manière de Thanos, le Roi de Latvérie devrait être totalement revisité pour l’occasion. Et avec le multivers au cœur des enjeux actuels du MCU, Doom devrait être un variant de Tony Stark. Ce qui évite une origin story à rallonge pour mettre en place le personnage : le public sait que Stark est une figure ambivalente, et l’imaginer être tombé dans le mal n’est pas très difficile. Après tout, tout son arc narratif dans la Saga de l’Infini est consacrée à sa rédemption, de Iron Man à Endgame.

Dès lors, pourquoi ne pas tout simplement adapter le Superior Iron Man à l’écran, version maléfique de Tony Stark déjà existante dans les comics ? Probablement car Doom est plus vendeur, et que mixer l’histoire du personnage avec celle d’Iron Man offre bien plus de libertés à Marvel pour le développer. Qu’on soit clair, cette version de Doom ne sera pas Iron Man, mais bien un antagoniste à part entière.

Le Superior Iron Man

Avengers 5 comme héritier d’Infinity War

Ce qui nous amène à un dernier point : Doom version Robert Downey Jr est le successeur spirituel parfait de… Thanos. La grande force d’Avengers : Infinity War, sans doute un des meilleurs films du MCU, était d’avoir fait de Thanos le protagoniste du récit, un guerrier torturé lancé dans une quête qu’il pensait juste. Le dernier plan du film n’est pas la défaite des Avengers, mais bien sa victoire personnelle.

En introduisant ce Dr Doom revisité, Marvel va essayer de reproduire le même schéma narratif, adaptant les comics Time Runs Out et Secret Wars de Jonathan Hickman. Dans ceux-ci, Dr Doom sauve le multivers de l’annihilation en devant le dieu d’un monde « patchwork » de plusieurs univers : Battleworld. C’est même avec la bénédiction de Dr Strange qu’il s’empare de ce pouvoir, devenant héros de sa propre histoire.

On a la vision désolé

Le MCU en reprendra probablement les grandes lignes dans Doomsday, puis Secret Wars. Et il sera bien plus facile de suivre le visage de Robert Downey Jr dans sa quête sachant son historique dans la peau d’Iron Man. Mieux encore, une possible trahison agirait comme un coup de massue terrible pour les Avengers, dont un certain Peter Parker, ancien protégé de Stark.

En manque de temps et de solutions, Marvel a fait un choix plus audacieux qu’il n’en a l’air. Le studio a désormais trois étapes clés à réussir à tout prix : The Fantastic Four, où Doom pourrait faire ses premiers pas, et bien évidemment les deux prochains Avengers. Et en y réfléchissant, ce qui avait tout l’air d’une fausse bonne idée pourrait bien être assez dingue pour sauver ce qui peut l’être.