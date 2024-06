Avengers 5 : ce personnage sera bien de retour et c’est son acteur qui le confirme

On voulait en savoir plus sur Avengers 5 et cet acteur vient de confirmer que son personnage fera son retour dans la réunion Marvel.

Le film de vampires de Marvel, Blade, est un véritable bordel, et même s’il est parfois difficile d’avoir de la sympathie pour Disney, on ne souhaite pas vraiment que la situation se répète avec d’autres projets, surtout le prochain Avengers. En effet, depuis l’éviction de Jonathan Majors (condamné pour agression sur son ancienne petite amie), le film a dû reprendre (presque) de zéro. Heureusement, la production semble enfin lancée sur de bons rails puisque ce Avengers 5 a peut-être trouvé son réalisateur.

Les informations concernant le retour de la plus grande équipe de super-héros de Marvel restent malgré tout très minces, et on se demande donc forcément qui participera au long-métrage. Et justement, un acteur bien connu de l’univers a récemment parlé de son personnage en interview, et il a déclaré qu’il ferait partie du casting d’Avengers 5.

À lire aussi Notre classement des films Marvel

Bon, qui va-t-on retrouver ?

Avengers 5 et un peu d’étrange ?

« Aie confiance en toi et aie confiance en tes pouvoirs. » C’est officiel, Doctor Strange sera donc bien dans le prochain Avengers, son interprète Benedict Cumberbatch ayant tout juste confirmé l’information. L’acteur britannique a participé à une interview avec Still Watching Netflix dans laquelle il est revenu sur les personnages les plus importants de sa carrière, dont celui de Stephen Strange :

« Je ressens toujours une joie immense à le jouer [Doctor Strange], mais je suis aussi heureux de pouvoir aider à créer des histoires, des scénarios qui sont moins commerciaux. Ce personnage est un cadeau pour énormément d’aspects de ma vie, en tant que producteur, en tant qu’acteur. J’adore le jouer, c’est vraiment très fun […]. J’attends avec impatience Avengers l’année prochaine, ça va être quelque chose d’énorme. »

He is back, baby !

Les nombreux fans du personnage seront donc heureux d’apprendre qu’il fera bien partie d’Avengers 5. Bien sûr, à ce stade, Benedict Cumberbatch reste pour le moment le seul nom connu du casting, mais il est certain que cette déclaration sera rapidement suivie d’annonces supplémentaires.

En plus du Britannique, on sait que les scénaristes Michael Waldron (Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness) et Jeff Loveness (Rick et Morty, Ant-Man 3) ont tous deux participé à l’écriture du film. D’ici à un lancement en bonne et due forme du tournage (et une officialisation du réalisateur), le film est toujours prévu pour le 29 avril 2026.