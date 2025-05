Avengers 5 : ce super-héros attendu sera finalement absent du film, selon son acteur

L’un des acteurs les plus importants du Marvel Cinematic Universe a confirmé qu’il ne serait pas au casting d’Avengers 5 : Doomsday.

Une chose est sûre : le turn-over d’Avengers 5, désormais sous-titré Doomsday, semble raccorder l’équipe de super-héros à la dynamique d’une start-up au management toxique. Pour rappel, le long-métrage, d’abord confié au réalisateur Destin Daniel Cretton, devait s’appeler The Kang Dynasty, et devait avoir le méchant éponyme comme nouveau Thanos. Mais ça, c’était avant que son interprète Jonathan Majors ne soit renvoyé, après avoir été reconnu coupable d’agression et harcèlement d’une ex-compagne.

Quelques burn-outs de scénaristes plus tard, les frères Russo reviennent finalement à la barre d’Avengers 5 et 6, au même titre que Robert Downey Jr., qui incarnera cette fois-ci le Dr. Doom. Un sacré bordel peu aidé par un Multivers laissé à l’état végétatif, et un casting de nouveaux super-héros jusque-là abandonnés dans leur coin après un film ou une série Disney+ (Shang-Chi, les Éternels…). A la surprise générale, l’un des acteurs les plus importants du Marvel Cinematic Universe a confirmé que son personnage ne serait pas de retour tout de suite.

Les Avengers sans Doctor Strange ?

Lors d’une interview avec Variety, Benedict Cumberbatch a donné quelques nouvelles de son Doctor Strange, que l’on n’a plus vu depuis son deuxième film solo : Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Celui qui devrait pourtant être l’une des clés de voûte du Multivers et du futur de Marvel a confirmé qu’on ne le verrait pas dans Avengers : Doomsday, avant de s’exclamer : « C’est un spoiler ? Merde, tant pis. »

Leak volontaire pour alimenter la promotion du film ou petit accident d’interview ? Tout est possible. En tout cas, Cumberbatch a expliqué qu’Avengers 5 a été profondément transformé entre The Kang Dynasty (dans lequel il devait apparaître) et Doomsday, et que son absence s’expliquait parce que « le personnage ne s’alignait pas à cette partie de l’histoire. »

« Non mais je vais regarder ça de loin »

Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’Avengers 5 et 6 (intitulé Secret Wars) vont être réalisés à la suite, comme Infinity War et Endgame en leur temps. Sur ce point, Benedict Cumberbatch assure que Doctor Strange sera bien présent (et même très présent) dans Secret Wars. Pour reprendre ses termes, « il sera central pour la direction vers laquelle les choses pourraient aller. »

Après, on peut aussi se dire que rien n’est gravé dans le marbre. Malgré un tournage qui devrait débuter au printemps 2025, les scénarios de ces deux Avengers sont loin d’être terminés. On n’est donc pas à l’abri d’un changement. Pour le moment, Avengers : Doomsday (mais sans Doctor Strange) devrait sortir dans les salles françaises le 29 avril 2026 en France. Sa suite, Secret Wars, sortira quant à elle le 5 mai 2027.