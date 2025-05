Avengers 5 : Doctor Strange sera bien dans le film même si Benedict Cumberbatch disait le contraire

Benedict Cumberbatch incarnera bien Doctor Strange dans Avengers 5 : Doomsday, malgré ses déclarations précédentes.

La Phase 5 du Marvel Cinematic Universe touche à sa fin, avec deux films majeurs à l’horizon : Captain America: Brave New World et Thunderbolts*. Mais ces deux productions ne se présentent pas forcément sous les meilleurs auspices. Captain America 4 a dû être produit avec un budget modeste pour un blockbuster Marvel, et a subi de très nombreux reshoots.

De son côté, Thunderbolts* peine à susciter l’enthousiasme du public, sans doute à cause de cet étrange parfum de pseudo Suicide Squad véhiculé par les dernières bandes-annonces du film.

Difficile de ne pas avoir l’impression que Marvel concentre ses efforts sur la phase 6, qui sera synonyme de retour de figures emblématiques telles que Chris Evans et Robert Downey Jr. pour Avengers 5, dans d’autres rôles que ceux de Captain America et Iron Man, parce que le multivers rend tout possible. Récemment, Benedict Cumberbatch avait déclaré qu’il ne participerait pas à Avengers : Doomsday, une affirmation qui s’avère désormais inexacte.

Cumberbatch qui attend le coup de fil de Kevin Feige

Avengers 5 : Strangeday

Au cours d’une interview qu’il avait accordée à Variety, Benedict Cumberbatch avait déclaré que son personnage de Doctor Strange serait absent d’Avengers 5, mais qu’il aurait un rôle central dans l’épisode suivant, Avengers : Secret Wars. Mais l’acteur britannique est revenu sur ses déclarations.

Alors qu’il était en pleine promotion pour le film The Thing With Feathers au festival de Sundance 2025, un journaliste du site Business Insider a demandé à Cumberbatch s’il confirmait ses dires au sujet d’Avengers. Et à la surprise générale, l’acteur s’est contredit.

« Je me suis trompé, je suis dans le prochain [film Avengers]. Ne croyez jamais rien de ce que je dis. »

Le sort pour faire disparaitre ce qu’on a dit avant

The Bad Cumberbatch

Dans les faits, il est probable que Cumberbatch n’ait été que récemment prévenu qu’il serait bien dans Avengers 5. Après le renvoi de Jonathan Majors, initialement prévu pour incarner Kang, Marvel a réorienté l’intrigue de la phase 6 vers le personnage de Doctor Doom (Robert Downey Jr.). Cette décision a pu entraîner des ajustements dans le scénario, incluant désormais la présence de Doctor Strange dans Avengers 5 : Doomsday, alors qu’au départ, il ne devait faire son retour que dans Secret Wars.

Le retour de Benedict Cumberbatch aux côtés de Robert Downey Jr. et Chris Evans semble aussi marquer une volonté de Marvel de renouer avec les personnages forts qui ont fait le succès de la franchise, et de capitaliser sur des valeurs sûres. D’ailleurs, niveau valeurs sûres, rappelons que les frères Russo, réalisateurs de Avengers : Infinity War et Avengers: Endgame, seront également de retour à la réalisation pour Avengers 5 et 6.

Réunion au sommet

Parallèlement à cela, on n’a pas la moindre nouvelle officielle au sujet de Doctor Strange 3. Dans une interview donnée à Variety, Benedict Cumberbatch avait assuré que le film était bien prévu, et qu’il était en discussion avec Marvel concernant le retour du Sorcier Suprême.

« Ils sont très ouverts et on discute de la direction que l’on peut prendre. [Ils me demandent] qui je verrais pour écrire et réaliser le nouveau film, quelle partie du lore des comics je voudrais explorer pour voir Strange continuer d’évoluer. »

En attendant Doctor Strange 3, on retrouvera donc le personnage du Sorcier dans Avengers 5 : Doomsday le 29 avril 2026 au cinéma, puis dans Avengers 6 : Secret Wars, qui sortira le 5 mai 2027.