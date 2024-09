Avant Beetlejuice 2, Jenna Ortega dévoile ses films préférés et elle a très bon goût

En pleine promotion pour Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton, Jenna Ortega a dévoilé ses quatre films préférés, et c’est une bonne surprise.

Beetlejuice 2 fait un énorme démarrage au box-office et il semblerait que Jenna Ortega n’y soit pas pour rien du tout. Alors que la jeune actrice retrouvera Tim Burton pour la saison 2 de Mercredi, encore « plus horrifique » que la première, un sondage réalisé par PostTrak (relayé par Deadline) estime en effet que 25% des spectateurs ont décidé de venir se rendre au cinéma pour voir l’étoile montante d’Hollywood faire équipe avec Winona Ryder. Autant dire que Jenna Ortega semble avoir une force de frappe de plus en plus puissante.

Et forcément, avec un tel engouement autour de l’actrice, Warner l’utilise beaucoup pour la promotion de Beetlejuice 2 pour parler du film et pas uniquement. Récemment, Jenna Ortega a révélé qu’elle avait failli jouer un rôle majeur dans Dune et désormais, c’est sa liste de films préférés qu’elle a dévoilé à Letterboxd. Une liste aux goûts particulièrement variés qui en a surpris plus d’un.

Jenna Ortega adore les films de patrimoine

Jenna Ortega a donc pu révéler ses quatre films préférés à Letterboxd, comme il est devenu presque coutume de le faire du côté d’Hollywood ces derniers mois sur les tapis rouges. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que sa liste contient de vrais classiques :

« Récemment, j’ai beaucoup parlé de La Haine. Je pense que c’est un très bon film, même un classique, qui ne vieillit pas. […] C’est un film toujours d’actualité sur les violences policières à Paris. Mais c’est aussi, visuellement, parlant, absolument superbe. Je vais dire également Barry Lyndon, parce que c’est aussi un film éblouissant, magnifique. Un film qui m’inspire beaucoup et que j’aime vraiment, avec une actrice que j’adore, dont je parle beaucoup avec Tim [Burton], c’est La Passion de Jeanne d’Arc. La performance de Renée Falconetti est absolument incroyable. Je pense que Jeanne d’Arc serait un rôle de rêve pour moi. […] Et j’ai un sentiment très spécial pour Harry Dean Stanton dans Paris, Texas. Je pense que c’est un classique. Ce film me fait du bien.«

Jenna Ortega est vraiment fan de Jeanne d’Arc

Les époques et les pays, les genres des quatre films cités par Jenna Ortega sont extrêmement diversifiés. Il est même très amusant de voir la jeune comédienne parler de La Haine avec tant de passion à Catherine O’Hara, qui ne le connait a priori pas, en lui expliquant qu’il s’agit d’un des premiers films de banlieue français et du film ayant révélé Vincent Cassel au milieu des années 90.

Outre le film de Mathieu Kassovitz, elle cite donc également Stanley Kubrick et Wim Wenders, mais surtout La Passion de Jeanne d’Arc, film muet en noir et blanc réalisé par le Danois par Carl Theodor Dreyer en 1928. Un choix qui surprend et prouve aussi la grande cinéphilie de Jenna Ortega, comme Winona Ryder l’avait justement confié en interview.

La Haine, Mathieu Kassovitz, 1995 (colorisé)

En tout cas, si Kubrick et Dreyer sont décédés depuis bien longtemps, on rêverait de voir Jenna Ortega dans un film de Wim Wenders, qui continue toujours sa carrière à l’international malgré son grand âge, et avec succès. Plus encore, ce serait absolument génial si l’influence de la jeune actrice pouvait donner envie à tous ses fans de se jeter sur les films qu’elle a cité afin de leur ouvrir de nombreuses portes cinéphiles.

Pour les moins courageux, ils pourront aussi simplement suivre Jenna Ortega dans la peau d’Astrid Deetz, fille de Lydia Deetz (Winona Ryder) dans Beetlejuice Beetlejuice, au cinéma dès ce 11 septembre en France.