Beetlejuice 2 : énorme démarrage au box-office pour la suite du film de Tim Burton

Beetlejuice 2, le nouveau film réalisé par Tim Burton avec Jenna Ortega, débarque dans les salles de cinéma américaines.

Depuis 10 ans, Tim Burton et le box-office, ce n’est pas vraiment une histoire d’amour. En 2016, Miss Peregrine et les enfants particuliers a été produit pour 110 millions de dollars (selon Box-office Mojo) et n’a récolté aux États-Unis que 87 millions de recettes. En 2019, son Dumbo a été filmé pour 170 millions et a amassé 114 millions au box-office domestique.

Son nouveau long-métrage, Beetlejuice Beetlejuice – avec Jenna Ortega, mais aussi Michael Keaton et Winona Ryder – vient de sortir dans les salles de cinéma américaines. Petit point sur les premiers chiffres de ce qui ressemble à un retour en force du cinéaste sur grand écran.

Foule en délire devant le nouveau Burton

Beetlejuice 2, le (vrai) retour de Tim Burton ?

Sur l’ensemble de son week-end d’ouverture, Beetlejuice Beetlejuice aurait récolté dans les 110 millions de dollars de recettes dans 4 575 salles de cinéma américaines. Le nouveau film réalisé par Tim Burton a été produit pour 100 millions de dollars (selon Variety). Il s’agit du deuxième meilleur démarrage pour un long-métrage réalisé par le cinéaste américain, tout juste derrière son Alice au Pays des Merveilles (116 millions, sans prendre en compte l’inflation).

Le premier jour d’exploitation de Beetlejuice Beetlejuice (41,5 millions) a même battu celui de l’adaptation de Lewis Carroll (40,8 millions). Aussi, il s’agit du deuxième meilleur démarrage pour un film sorti au mois de septembre, derrière le premier chapitre de Ça, réalisé par Andy Muschietti (50,2 millions, sans prendre en compte l’inflation).

Jenna Ortega dans Beetlejuice Beetlejuice

La nouvelle réalisation de Tim Burton va faire un bien fou à la Warner, après la récente sortie de Furiosa : Une saga Mad Max. En trois jours d’exploitation, Beetlejuice Beetlejuice a déjà dépassé le dernier chef-d’œuvre réalisé par George Miller, qui a récolté 67 millions de dollars de recettes sur l’ensemble de sa carrière en salles. Pour rappel, le premier Beetlejuice a été un énorme succès en 1988.

De son budget de production de 15 millions de dollars, le deuxième long-métrage réalisé par Tim Burton a récolté presque 74 millions de dollars lors de sa sortie, sans prendre en compte l’inflation. Troisième plus gros démarrage de 2024, Beetlejuice Beetlejuice s’annonce comme un beau succès. À noter que le Alice au Pays des Merveilles réalisé par Tim Burton a tapé dans les 334 millions de recettes domestiques en 2010. À voir si Beetlejuice 2 suivra son modèle. Le film sortira dans les cinémas français le 11 septembre prochain.