Dune : cette actrice a failli jouer dans le film et prendre la place de Zendaya en Chani, apparemment

Cette jeune actrice en pleine ascension à Hollywood aurait auditionné pour le rôle de Chani, joué par Zendaya, pour Dune.

Avec plus de 700 millions de dollars au box-office et un véritable succès critique et public, il est peu dire que Dune 2 a été une réussite. Le deuxième volet a évidemment dépasser Dune qui n’avait récolté « que » 400 millions de dollars au box-office, la faute au Covid et à une sortie quasi-simultanée sur HBO Max. Le succès des deux films reposent bien entendu sur les qualités artistiques du film, mais aussi en grande partie à son immense casting.

La sortie de Dune 2 avait ainsi été repoussée pour notamment s’appuyer pleinement sur sa ribambelle de stars pour attirer les spectateurs en salles. Et on comprend Warner avec Timothée Chalamet, Austin Butler, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Léa Seydoux et surtout Zendaya, dont la popularité est absolument phénoménale. Un excellent choix de casting de la part de Denis Villeneuve, mais le rôle de Chani aurait pu tomber dans l’escarcelle d’une autre très jeune étoile montante d’Hollywood.

A lire aussi Notre critique de Dune 2

Les yeux revolver

Jenna Ortega : l’actrice de Mercredi aurait pu être dans Dune 2

Si après les Spiderman et Euphoria, Zendaya a définitivement rencontré le succès avec les deux volets de Dune, elle n’était évidemment pas la seule actrice présente lors des auditions pour le rôle de Chani. En effet, Jenna Ortega a révélé à Buzzfeed qu’elle avait passé avec beaucoup d’excitation le casting pour Dune en 2018. Et même si elle n’est pas totalement sûre du rôle pour lequel elle auditionnait, elle pense qu’elle est passée à côté de celui de Chani :

« Je crois que j’ai passé l’audition pour le rôle de Dune quand j’avais environ 15 ans. Je me souviens que j’étais une grande fan du film [de Lynch] et de cette franchise, de tout ce qui se rapportait de près ou de loin à cet univers, et d’avoir été très enthousiaste par le fait de passer ce casting, parce que Denis Villeneuve est un de mes réalisateurs préférés. Je crois que j’auditionnais pour le rôle de Chani, de Zendaya. Mais ça ils ne me l’ont pas dit. Tout était très secret. »

Quand Jenna Ortega veut prendre ta place

Comme c’était secret, impossible de vraiment savoir si Jenna Ortega a failli incarner Chani sur les dunes d’Arrakis. Toutefois, il n’est pas impossible que la barrière de l’âge est favorisé la candidature de Zendaya. En effet, l’actrice d’Euphoria avait 22 ans quand elle a été choisie pour le rôle, comme Timothée Chalamet, quand Jenna Ortega n’avait que 15 ans. Un âge qui correspondait au rôle, mais qui aurait pu être compliqué à gérer sur le tournage (notamment la romance entre Chani et Paul) puisqu’elle était mineure.

Cela ne l’a en tout cas pas empêché de se forger une carrière solide malgré tout. Entre X, les films Scream, la série Mercredi et désormais Beetlejuice 2, Jenna Ortega s’est largement fait un nom à Hollywood, bien loin du blockbuster de science-fiction. Reste qu’on peut toujours imaginer la voir intégrer le casting de Dune : Messiah, toujours réalisé par Denis Villeneuve et prévu pour fin 2026 ou courant 2027, dans un rôle encore méconnu. D’ici là, elle sera donc à l’affiche de Beetlejuice Beetlejuice le 11 septembre 2024.