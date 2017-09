Les suites d'Avatar commenceront enfin leur tournage la semaine prochaine

Il aura donc fallu 8 ans, pas mal de faux départs et beaucoup de déclarations enflammées mais l'essentiel est là, enfin : les suites d'Avatar sont sur le point de commencer leur tournage marathon. Et ça va être quelque chose.

Ah ça, il nous aura fait courir le James Cameron avec son univers Avatar. Remarquez, c'est là qu'on voit qu'il tient une place particulière dans l'industrie et chez les fans parce que n'importe quel autre réalisateur aurait agi de la même manière, on l'aurait dézingué sans autre forme de procès. Mais avec J.C., ça va, c'est cool, parce qu'on sait que l'attente vaut toujours la peine. Et là, il ne se fiche clairement pas de nous puisqu'il n'y a pas moins de 4 suites d'Avatar dans les starting-blocks, leurs sorties s'étalant du 16 décembre 2020 au 17 décembre 2025. Ouais, on va en bouffer du Na'Vi.

Après énormément de retards, de faux départs et de fausses joies en tout genre, le moment est enfin venu pour la franchise Avatar de retrouver le chemin des plateaux puisque le tournage de ce gros défi commencera officiellement le 25 septembre prochain. L'annonce a été faite par James Cameron lui-même il y a quelques jours lors d'une projection spéciale de Terminator 2 3D, confirmant ainsi que toute cette attente n'avait pas été vaine.

Après, il semble évident que les 4 films seront tournés d'un coup, laissant ensuite le champ libre à une post-production que l'on imagine sans peine titanesque même si on imagine que tout ce beau monde est plutôt bien entrainé après tant d'années passées à la préparation de ces films. Ne reste donc plus qu'à croiser les doigts pour que James Cameron se surpasse, nous donne le meilleur de lui-même et nous scotche à nouveau à notre fauteuil comme il y a déjà 8 ans.

En tout cas, nous on y croit à mort.