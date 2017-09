Zack Snyder annonce qu'il ne reviendra pas dans l'univers de la Justice League

Après tout ce qu'il a vécu, on peut comprendre que Zack Snyder veuille prendre le large.

Parce qu'on pourra dire tout ce que l'on veut sur le DCU, la production de Justice League et les compétences de Zack Snyder, au final, cela ne vaut rien face à la tragédie que le réalisateur a vécu en début d'année avec le suicide de sa fille. Et il lui a clairement fallu beaucoup de courage pour continuer à assumer un tel tournage alors que sa famille traversait son moment le plus difficile. Mais, au bout d'un moment, le chagrin a été trop et deux mois après le drame, Snyder a abandonné le film pour s'occuper des siens. Et, encore une fois, c'est admirable, beaucoup d'entre nous auraient certainement tenu moins longtemps.

Laissant les rênes à Joss Whedon, l'avenir de Snyder au sein du DCU était particulièrement incertain surtout qu'il n'y était plus autant en odeur de sainteté qu'à l'époque de Man of Steel et que l'arrivée de Geoff Johns l'avait déjà privé d'une certaine influence après la sortie de Batman v Superman. Donc, on se dit que la dernière déclaration du réalisateur au magazine Wired, après de longs mois de silence, est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Oui, Zack Snyder n'a pas l'intention de revenir dans le "groupe Justice League" :

"Ce serait injuste de bien des manières. Je me trouve à un endroit où je suis impatient en ce qui les concerne, je suis heureux pour eux, j'aime mon équipe, les gens qui travaillent avec moi, ils sont ma famille et je trouve qu'ils font un travail incroyable mais je pense que je dois les laisser faire leur truc."

Donc voilà, Snyder se désengage de lui-même du DCU et cela devrait avoir des conséquences assez importantes sur l'univers étendu, notamment dans sa charte esthétique, calquée sur le travail du réalisateur. Ce sera probablement un soulagement pour certains et un drame pour d'autres mais le plus important est que le metteur en scène soit à l'endroit qu'il souhaite pour reprendre sa carrière après ce hiatus. Un réalisateur qui devrait d'ailleurs bientôt retrouver le chemin du plateau de tournage puisqu'il serait en train de préparer son prochain film, "The Last Photograph", un drame durant la guerre en Afghanistan et dont les prises de vue devraient commencer dans quelques mois.