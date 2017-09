Jumanji : Bienvenue dans la jungle nous tease en vidéo avant sa nouvelle bande-annonce de mercredi

Nous avons passé un été entier sans avoir de nouvelles du remake-reboot-suite de Jumanji et, tout à fait entre nous, ça nous allait très bien comme ça. Mais il y a un moment où il faut s'y recoller et ce moment, c'est maintenant.

Dès que l'on aborde le cas Dwayne Johnson, nous voilà sacrément embêtés. On adore le mec, il nous fait marrer mais tous ses derniers films sont quasiment toujours les mêmes, suivant une bonne vieille formule que lui et son équipe ont passé des années à affiner. Ainsi, qu'il s'agisse d' Alerte à Malibu de Rampage ou de Jumanji : Bienvenue dans la jungle, on n'a même presque plus besoin de se renseigner sur les films que l'on sait déjà à quoi ils vont ressembler.

On ne dit pas que ce n'est pas bien, la preuve, ça a l'air de marcher puisqu'il continue sur lancée, on dit juste qu'à un moment, ça va commencer à se voir et qu'il faudrait peut-être commencer à changer quelques petits ingrédients. Mais ne soyons pas aussi sinistres si tôt le matin, et prenons notre plaisir où il se trouve. En l'occurrence dans un nouveau teaser de Jumanji : Bienvenue dans la jungle qui, en 30 secondes, nous éclate la tête à coups d'explosions et de gags dont on ne comprend que la moitié. Et tout ça pour quoi ? Tout simplement pour nous annoncer la diffusion de la nouvelle bande-annonce à partir de mercredi sur tout ce qui utilise Internet.

Le beau gosse, le gros sympa, la sexy, le musclé et le nain marrant

On rappelle que ce nouveau Jumanji, bien qu'il se dise respectueux de l'original de 1995, n'en reprendra la postulat qu'en partie puisque cette fois ce sont 4 adolescents qui, alors qu'ils sont en retenue au lycée, découvrent une vieille console de jeux vidéos avec un soft, Jumanji, qui les aspire et les transforme en des héros aventuriers qui ressemblent beaucoup à the Rock, Kevin Hart, Karen Gillan et Jack Black.

Sortie prévue le 20 décembre prochain.