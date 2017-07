Kevin Feige s'exprime une nouvelle fois sur l'arrivée potentielle des Quatre Fantastiques dans le MCU

Les Quatre Fantastiques resteront comme l'une des plus grosses frustrations à l'écran pour tous les fans de comics. Quid de leur arrivée un jour dans le MCU ?

Les Quatre Fantastiques de Josh Trank restera l’épine dans le pied de l’écurie Marvelienne. Fiasco autant public que critique, le long s’était vu l’objet d’un massacre en bonne et due forme. Si tout n’était clairement pas à jeter, il est vrai que les studios avaient sûrement mis leur trop gros grain de sel et avaient délibérément ou non (vu le résultat, on se pose encore la question) plombé le film.

Un énorme gâchis tant cette superfamille a un potentiel scénaristique inouï. Entre les valeurs sur l’importance de la famille (idée chère et très à la mode dans les blockbusters actuels), un Dr Doom parmi les plus charismatiques méchants de l’univers Marvel, des mondes imaginaires (Latvérie), on se demande encore comment Hollywood n’a toujours pas réussi à nous pondre un film à la hauteur de la qualité des comics.

Kevin Feige

Kevin Feige, omnipotent patron du MCU, avait été catégorique à l’automne dernier sur un éventuel retour des Quatre Fantastiques sur grand écran et potentiellement dans le MCU : "C’est impossible. Il n’y a rien de prévu pour eux chez nous dans tous les cas".

Le bouillant boss de l’écurie s’est une nouvelle fois exprimé dernièrement sur le sujet :

"Je suis chez Marvel depuis 17 ans… Il n’y a toujours pas de plans pour Les Quatre Fantastiques. Mais d’un côté, il se passe tellement de choses depuis 17 ans que je ne peux jamais dire jamais. On verra…"

L’idée n’est donc pas enterrée mais au vu des choses, Red Richards and co ne sont clairement pas dans les petits papiers de la firme. On attend encore l’homme providentiel…

L'horizon n'est guère enchanteur pour nos héros