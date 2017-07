Le survival préhistorique Alpha dévoile une bande-annonce bien primitive

Les survivals, on connait et c'est plutôt cool. Mais des survivals dans la préhistoire, ça, c'est déjà plus rare. Raison de plus pour surveiller Alpha de très près.

Cela faisait un long moment que l'on n'avait plus de nouvelles d'Albert Hughes. En fait, depuis son Livre d'Eli en 2010, post-apo à consonances biblique avec Denzel Washington, et ça fait plaisir de le revoir surtout qu'il a l'air en forme. En plus, il prend le contrepied total de son précédent film avec Alpha puisqu'après la fin de l'humanité, il décide de nous en montrer les débuts.

Effectivement, le film prévu chez nous le 21 mars 2018 se situe en Europe il y a 20.000 ans et suit la mésaventure de Zeta, jeune guerrier d'une tribu qui, durant sa première chasse, se fait salement blesser par un bison et est laissé pour mort très loin de chez lui. Le jeune homme tentera donc de rentrer par tous les moyens possibles et découvrira sur son chemin un loup blessé avec lequel il se liera d'amitié et c'est ensemble qu'ils tenteront de survivre alors qu'un hiver impitoyable est sur le point de commencer.

Dit comme ça, ça ressemble pas mal à The Revenant mais version préhistorique pourtant, la première bande-annonce qui vient de tomber nous laisse espérer au final un film très différent. Tout aussi poétique que sauvage, le film semble en effet parcouru de vignettes magnifiques, d'une portée symbolique et initiatique assez jolie et excitante et Kodi Smit-McPhee (Diablo dans X-Men : Apocalypse) y est totalement méconnaissable. Bien entendu, difficile de se faire un avis sur le métrage à la lumière de cette simple bande-annonce mais c'est très prometteur.