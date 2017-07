Le reboot d'Hellboy devait, à l'origine, être la suite des films de Del Toro

Pour paraphraser le grand John Carpenter, disons simplement que, parfois, la vie est une chienne et qu'elle commence à avoir ses chaleurs...

Tout le monde le sait à présent, Hellboy reviendra bientôt dans un nouveau film, Rise of the Blood Queen, réalisé par Neil Marshall et avec David Harbour dans le rôle du diable rouge. Un reboot donc, qui mettra gentiment de côté l'univers magnifique développé par Guillermo Del Toro au travers de ses deux films et qu'il avait tenté pendant des années, et sans succès, de porter une troisième fois à l'écran pour conclure la trilogie qu'il avait en tête.

Un coup au coeur et un gros doigt adressé aux nombreux fans du réalisateur et du personnage mais comme l'impulsion vient de Mike Mignola lui-même, le créateur d'Hellboy, on n'a pas grand chose à dire. Alors que l'on commençait à se faire à l'idée, qu'on était toujours aussi méfiant mais qu'on se persuadait que Neil Marshall, c'est pas n'importe qui (rappelons-nous l'excellent The Descent) et qu'on entamait notre deuil, voici que Mignola a décidé de nous balancer un gros glaviot au visage en précisant au micro de The Nerdist qu'à l'origne, son film ne devait pas être un reboot mais bel et bien la suite de la saga de Del Toro :

"Au début, on a essayé de relier le projet aux films de Del Toro et d'en continuer l'univers. Mais à partir du moment où on a eu Neil Marshall on s'est demandé pourquoi on voulait faire ça. Parce que les films de Del Toro appartiennent vraiment à l'univers de Del Toro et vous ne voulez pas en confier les clés à quelqu'un d'autre que Del Toro. Particulièrement lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'aussi compétent que Neil Marshall. Et c'est pour ça qu'on a laissé tomber l'idée d'une suite au profit d'un reboot. C'est très excitant d'avoir un nouveau réalisateur. De prendre une nouvelle voie et de montrer cet univers sous un nouveau jour."

Mais quel gros sadique ce Mignola, c'est incroyable. Dire autant de bien de Del Toro, louer à ce point ses films pour finalement lui planter un couteau dans le dos, on a rarement vu ça. Après, comme disait Jacques Chirac, il faut savoir raison garder. Si ça se trouve, le nouveau film sera très bien, et c'est ce qu'on espère, surtout lorsque l'on sait qu'il sera très sombre et classé R. Mais bon, quand même quoi, ça se fait pas de dire des trucs pareils.