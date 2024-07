Pire qu’Hellboy : la bande-annonce horrible du film d’action Duchess du réalisateur de The Descent

Malgré la douche froide Hellboy, Neil Marshall sévit encore, toujours avec sa muse Charlotte Kirk, dans la bande-annonce de son Duchess.

Fut un temps où chacun de ses longs-métrages était attendu avec impatience par les amateurs de cinéma d’horreur. Remarqué pour son film de loup-garou bien bourrin Dog Soldiers, Neil Marshall avait porté un coup sévère à l’industrie du tourisme spéléologique avec l’excellent The Descent, monument de claustrophobie devenu une référence. Malheureusement, il n’a jamais connu de succès populaire et critique comparable, puis s’est complètement planté avec un premier vrai blockbuster : son adaptation de Hellboy.

Son échec cuisant a marqué un tournant dans sa carrière. Pour rebondir, il s’est allié avec sa compagne Charlotte Kirk, désormais productrice exécutive, co-scénariste et tête d’affiche de tous ses films. Ensemble, ils ont produit Sorcière en 2020 (The Reckoning en VO), The Lair en 2022 et donc Duchess en 2024. Une bande-annonce vient de sortir.

Duchess boxing

Le problème, c’est que non contente d’être des séries B plus que bancales, ses deux précédents films sont tout entier dédiés à la vénération de Kirk, à laquelle Marshall semble dédier sa vie et son œuvre depuis qu’un producteur lui a refusé un rôle dans Hellboy. Une obsession qui serait moins dérangeante si elle n’était pas une aussi piètre actrice, doublée d’une scénariste douteuse. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que cette bande-annonce n’indique pas de grand changement à ce niveau.

Fini le fantastique horrifique : le duo s’essaie cette fois au film d’action très chorégraphié. Kirk joue – évidemment – la « Duchess » du titre, criminelle prolétaire qui se transforme en anti-héroïne en quête de vengeance dans le petit monde du trafic de diamant. Et si ses talents martiaux sont encore à démontrer, la bande-annonce ne manque pas de souligner à quel point elle sait prendre la pose. Rien de bien nouveau dans ce qui ressemble donc à un énième sous-John Wick fauché, supplément freeze-frame digne de Sonic.

« Yep, that’s me. You’re probably wondering how I ended up in this situation”

Un communiqué relayé par Variety promettait un « festin visuel de proportions épiques, multipliant les coups de feux et les jets de sang », le tout éclairé par le chef opérateur de Legacy of Lies et du dernier Jeepers Creepers (quel argument !). Le casting secondaire se compose quant à lui de Colm Meaney (Gangs of London), Sean Pertwee (Equilibrium, Event Horizon) ou encore Stephanie Beacham. Sorcière et The Lair étant sortis directement en vidéo en France, Duchess risque de connaître le même destin. Bon courage.