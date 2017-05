Justice League Dark : le réalisateur nous en dit plus sur son approche du film

Justice League Dark est dans les tiroirs de Warner depuis un bon moment et on n'aimerait bien en savoir un peu plus sur les avancées, ou non, du projet...

Alors oui, dès qu’on parle de Justice League, on pense de suite à la bande de l’homme d’acier, batou et Wonder Woman. Mais il existe une autre Justice League. Une équipe qui intervient uniquement dans les situations extrêmes, quand les titulaires sont dépassés et que seuls les remplaçants peuvent renverser la donne. Et c’est là qu’intervient la Justice League Dark. La version obscure des héros flamboyants de DC.

Crée en 2011, cette équipe spécialisée dans le paranormal pose un cadre différent de l’univers classique des comics. Sombre, torturé et parfois horrifique, le nouveau tournant pris par DC avait été louée par la critique et les adaptations sur grand écran de leurs aventures n’allaient être qu’une question de temps.A l’annonce du développement d’un long qui allait leur être consacré, on était assez curieux de qui pouvait bien s’atteler à cette tâche et donner une touche « dark » au film. Quel ne fut pas notre enthousiasme en apprenant que Guillermo Del Toro, qui jouit d'un mauvais karma ces derniers temps , penchait depuis plusieurs années sur un script pour la Warner.

Alors que Doug Liman a signé pour la casquette de réalisateur de cette équipe du surnaturel, suite à son départ du Gambit, l’américain revient sur ce qu’il pense du film :

'Ouais, j’ai une super appréhension dessus, sur ma façon d’approcher les super-héros. Jason Bourne est un super-héros d’une certaine manière. Taylor-Johnson et John Cena le sont aussi dans The Wall. Ils sont très terre-à-terre mais sont prêt à donner leur vie pour défendre ce en quoi ils croient. Ils sont comme des super-héros. Je suis donc très excité sur cette Justice League Dark, de créer ce qui semblera pour moi la véritable notion et mon interprétation du mythe super-héros.'

Pour calmer toute impatience vaine, Liman annonce qu’il n’a pas encore la date de l’entrée en production du film. Le réalisateur d’Edge of Tomorrow revient sur sa façon d’appréhender ses films :

'Je me dois d’être connecté sur mes films. Il faut que l’histoire me corresponde, qu’elle possède une thématique qui me parle. Comme par exemple sur The Wall (sortie le 7 juin). Je n’ai jamais été soldat ou sur le terrain, mais le niveau de persévérance que possèdent les personnages d’Aaron taylor-Johnson et John Cena face à l’adversité est fou. Continuer à se battre alors que tout semble perdu. Je ressens ça. Ca me parle. Moi aussi j’ai connu le désespoir et la lutte qui s’en est suivi. Je ressens une vraie connexion avec cette Justice League Dark. En réalité, les films que je choisies sont en fonction de l’expérience sur mon précédent long. '

Des déclarations qui restent plutôt évasives et qui en disent peu sur la forme que cette ligue des justiciers paranormale prendra. On peut seulement en déduire que le film sera peut-être plus "humain" vu l'intérêt du monsieur à transformer Monsieur tout-le-monde en sauveur de la galaxie.

Doug Liman et Tom Cruuise sur Edge of Tomorrow