Hellboy revient pour un reboot, mais sans Guillermo Del Toro

Guillermo Del Toro n'a décidément pas de bol. A se demander si quelqu'un ne lui a pas jeté le mauvais oeil à un moment donné parce que là on a du mal à comprendre. Tandis qu'il n'arrive toujours pas à monter ses Montagnes Hallucinées, que Pacific Rim a été confié à quelqu'un d'autre, c'est maintenant au tour d'Hellboy de lui échapper.

Et là, on l'a sacrément mauvaise quand même. Faut pas déconner quoi ! Après des années d'incertitude concernant un possible et obligatoire Hellboy 3, tous nos rêves se sont effondrés il y a quelques mois lorsque Del Toro lui-même annonçait que le projet était mort en dépit de tous les efforts déployés par Ron Perlman pour que le film voie enfin le jour. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'Hellboy revient, mais sans Del Toro. Non mais oh, ça va pas la tête ?!

C'est malheureusement une annonce tout ce qu'il y a de plus officiel puisque le créateur du personnage lui-même, Mike Mignola, vient d'expliquer sur son compte Facebook qu'un nouveau film était prévu :

"Il y aura bien un nouveau film Hellboy. Il s'agira d'un reboot, qui sera réalisé par Neil Marshall (The Descent), le film sera classé R et David Harbour (Stranger Things) en sera le héros. D'autres nouvelles arriveront bientôt."

Et là, non. Vraiment non. On n'a rien contre Marshall et tout hein, mais quand même, remplacer Del Toro sur un projet qui lui ressemble autant et pour lequel il s'est battu pendant de nombreuses années alors que personne à Hollywood n'y croyait, ça a du mal à passer. Et encore plus terrible, dire au revoir à Ron Perlman, le seul mec sur Terre à pouvoir vraiment incarner le fils des Enfers, c'est au-dessus de nos forces.

Mais il va falloir s'y faire, une page d'Hellboy se tourne et, allez savoir, si ça se trouve, ce sera super bien. Mais prenez votre temps les mecs, faut qu'on se prépare psychologiquement.