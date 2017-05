Gears of war : Universal a trouvé un scénariste bien bourrin pour le film

On n’en n’avait pas entendu parler depuis un bon bout de temps, mais il semblerait que l’adaptation cinéma de Gears of War bouge encore, puisque le film vient d’embaucher un nouveau scénariste.

Souvent synonymes de catastrophe critique et de plantage au box-office, les transpositions de succès vidéo-ludiques sur grand écran ne sont pas des parties de plaisir pour les studios, tiraillés entre leur volonté de rapidement traiter des marques perçues comme potentiellement rentables et les désirs des auteurs originaux, de moins en moins désireux de brader leurs licences.

Car pour un succès planétaire de l’ampleur de Resident Evil, on compte nombre de bides cinglants, à l’image de Super Mario, Prince of Persia ou plus récemment Warcraft (exception faite du territoire chinois) ou l’embarrassant Assassin’s Creed.

Du coup, pas évident d’adapter un mastodonte tel que Gears of War, pour la simple raison que l’expérience et la qualité de la saga provient justement de l’expérience vécue manette en mains, et non d’une narration passive. Il n’empêche, Universal est toujours sur le coup, puisque la firme vient de choisir un nouveau scénariste, en la personne de Shane Salerno.

Le monsieur est surtout connu pour avoir travaillé sur Armageddon, et c’est donc un choix plutôt sympathique, Gears of War appelant plus une adaptation grandiloquente et azimutée qu’un travail d’une immense subtilité. Allez, vivement le gros badaboum.