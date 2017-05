X-Men : Dark Phoenix a-t-il décidé de remplacer Rogue ?

Maintenant que Logan a tiré sa révérence, c'est une toute nouvelle ère qui s'ouvre pour nos X-Men. Et, entres New Mutants et Dark Phoenix, autant dire qu'ils ont du pain sur la planche.

Si Days of Future Past et Apocalypse avaient servi à rebooter la franchise, en semant encore plus de bordel dans la continuité narrative de la saga, les prochains films de la série devront relever le pari difficile de transformer l'essai. Et cela ne se fera pas sans de gros changements internes puisque, si à l'heure actuelle on ne sait pas encore qui de l'ancien casting restera ou non, l'équipe de super mutants connaitra de grands bouleversements internes.

En effet, nous retrouverons nos mutants rajeunis d'Apocalypse avec Sophie Turner qui devrait tenir un rôle essentiel en Jean Grey puisque Dark Phoenix tournera principalement autour de son personnage. Et si la Fox n'a encore rien confirmé pour ses camarades de jeu, il parait plus qu'évident que les personnages que nous suivons depuis 20 ans auront droit à un bon lifting pour coller à l'époque traitée dans l'histoire et être raccord au niveau de l'âge.

La production du film ne commençant réellement que le mois prochain, et le tournage débutant cet été, le site Omega Underground vient semble-t-il de trouver les premières preuves de changement de têtes dans l'équipe en révélant l'existence de quelques vidéos d'essais de nouveaux comédiens. Si les noms des personnages concernés se résument à Colin, Shane, Marie et Sam, il faut évidemment y voir là des appellations bidons pour nous garder la surprise.

Mais il semblerait que la très jeune comédienne Alexa Swinton ait été réçue pour faire ses preuves durant une audition concernant le personnage de Rogue, plus connue chez nous sous le nom de Malicia. La gamine n'ayant même pas dix ans, la différence avec la précédente incarnation de la mutante, Anna Paquin, est flagrante et somme toute logique lorsque l'on se rappelle qu'Apocalypse se déroulait dans les années 80. Cela dit, rien de tout cela n'ayant encore été confirmé par la Fox ou par la production, toutes les hypothèses sont possibles, mais on le répète, ce serait plus que logique.

Ne reste plus maintenant qu'à prendre son mal en patience, le film étant prévu sur nos écrans le 2 novembre 2018, nous aurons bientôt le fin mot de l'histoire.