Blumhouse va produire un remake du Charlie de Stephen King

Charlie demeure un des romans les plus poignants de Stephen King, mais aussi un des plus mal adaptés… Or, un nouveau remake pointe le bout de son nez.

C’est ce que l’on a appris il y a quelques heures, sur la scène de l’Overlook Film Festival, au cours duquel Jason Blum et Akiva Goldsman ont annoncé leur volonté de collaborer afin de proposer une nouvelle adaptation du roman, qui, on l’espère, fera oublier celle de Mark L. Lester.

Akiva Goldsman devrait en co-écrire le scénario, tandis que la société Blumhouse en assurera la production, ce qui, alors que Get Out débarquera prochainement sur les écrans, paraît plutôt de bon augure, la firme cherchant clairement à monter en gamme.

Pour mémoire, Charlie narre l’aventure tragique d’une jeune enfant et de son père. Charlie, suite aux expérimentations thérapeutiques auxquelles a participé son paternel avant sa naissance, est douée de pouvoir pyrokinésiques (en gros, elle peut enflammer n’importe quoi par la force de sa seule pensée), ce qui en fait un objet de convoitise pour une mystérieuse et violente agence gouvernementale.

Voilà qui laisse le champ libre à un métrage fantastique particulièrement riche, qui devra toutefois choisir son casting avec doigté pour passer après la touchante Drew Barrymore, qui fut une excellente petite pyromane.