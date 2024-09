« Pas Stephen King » : après Mister Babadook, la réalisatrice tease l’adaptation d’un célèbre roman d’horreur

Après Mister Babadook, la réalisatrice australienne Jennifer Kent en dit plus sur son adaptation d’un roman horrifique.

En 2005, Jennifer Kent fait ses armes de réalisatrice avec le court-métrage Monstre. Un premier pas qui sera suivi d’un grand, puisqu’en 2014, la réalisatrice en tire un film d’horreur remarqué à l’international : Mister Babadook. Ce succès d’estime lui vaudra des offres de la part de Jason Blum, qu’elle refusera pour se concentrer sur des projets indépendants. C’est ainsi qu’en 2018, The Nightingale voit le jour.

Rape & revenge d’auteur en costumes, le film est beaucoup plus éprouvant que son prédécesseur et fait un four, en dépit d’une certaine reconnaissance critique. Depuis cet échec commercial, la réalisatrice tarde à revenir derrière la caméra, si ce n’est pour l’épisode final du Cabinet de Curiosités de Guillermo del Toro en 2022. Pourtant, elle a plus d’un projets dans sa manche, et elle a récemment évoqué l’un d’entre eux auprès de Screen Rant.

Un des regards caméra les plus marquants de ces dernières années

Le Cabinet de curiosités de Jennifer Kent va s’agrandir

Parmi les projets de Kent, une adaptation du roman d’époque d’Alexis Cole Alice + Freda Forever, consacré à la meurtrière Alice Mitchell, qui est dans les cartons depuis 2015. Mais il faudra peut-être encore patienter un peu avant de voir ce projet concrétisé, puisque voici ce que Jennifer Kent a déclaré à Screen Rant au sujet de ce qui serait finalement sa prochaine réalisation :

« Je peux vous dire que je m’associe à un écrivain de romans d’horreur très connu pour essayer d’adapter un de ses livres. Et ce n’est pas Stephen King [rires]. C’est tout ce que je peux dire pour le moment. On espère dévoiler plus d’informations à ce sujet dans les prochaines semaines, on est en train de conclure un accord, mais si ça se concrétise, je serai surexcitée à l’idée de de réaliser ça l’année prochaine. J’adore Stephen King, bien sûr, je n’ai rien contre lui, mais ce n’est pas lui. »

Les bons contes font les bons amis

Si l’on pourrait penser en premier lieu que la réalisatrice parle d’un long-métrage, d’autres déclarations de Kent faites auprès de Variety annoncent au contraire une série. Mais s’agit-il bien du même projet ?

« L’histoire se passe dans l’Irlande du début du XVIIIe siècle et traite du folklore irlandais. Je travaille dessus avec un confrère. Il s’agit d’une série en six parties sur les mythes et légendes d’Irlande. On pourrait croire qu’il n’y a là-dedans que des leprechauns sautillants, mais en réalité, une bonne partie de cette mythologie est terrifiante. »



La metteuse en scène australienne annonce-t-elle deux projets différents à la fois, où l’adaptation de roman horrifique sera cette même série sur le folklore irlandais ? Des précisions devraient arriver très vite. En attendant, les admirateurs de son travail peuvent s’amuser à essayer de deviner quel est l’auteur dont Kent va reprendre le travail. Si Stephen King est toujours un excellent candidat dans ce genre de cas, la réalisatrice a sans doute conscience que l’écrivain a déjà été sur-adapté au cinéma et à la télévision.

D’ailleurs, un nouveau Salem arrive le 3 octobre sur HBO Max, tandis que The Monkey d’Oz Perkins, sortira au cinéma le 19 février 2025, et que The Life of Chuck de Mike Flanagan est toujours en attente d’une date de sortie. Aussi Kent fait-elle bien de préciser que, pour une fois, c’est un autre auteur qui sera mis à l’honneur. Mais lequel ? On peut penser à Dean Koontz, Joe Hill, Cliver Barker ou encore Paul Tremblay. Prenez les paris en attendant la prochaine info !