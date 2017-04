David Fincher pourrait vraiment réaliser la suite de World War Z

Le monde, cet endroit bizarre. De plus en plus même. Qui aurait pensé il y a encore quelques années que David Fincher pourrait un jour réaliser un gros film de zombie ?

On ne va pas se mentir, David Fincher est un de nos plus grands réalisateurs en activité et on ne le voit pas assez, et c'est dommage. Donc, forcément, dès qu'on mentionne son nom, c'est un événement. Encore que rien ne nous avait préparé à une telle annonce, déjà évoquée le mois dernier et qui semble se confirmer.

En effet, Brad Pitt et la Paramount connaissent les plus grandes difficultés pour monter World War Z 2, malgré le succès gigantesque du premier film qui s'est, rappelons-le, accouché dans la douleur au prix de nombreux reshoots et d'un gros conflit entre la star et le réalisateur Marc Forster. Mais Pitt tient à son deuxième round contre les zombies et personne ne pourra l'en empêcher. Il y a quelques mois, il avait commencé à faire de l'oeil à son ami Fincher en évoquant la possibilité qu'il pourrait le mettre en scène.

La rumeur s'était densifiée le mois dernier lorsque David Fincher avait fait part de son vif intérêt pour le projet même si on n'y croyait pas vraiment dans le fond. Et bien figurez-vous que c'est presque fait, puisque Variety annonce fièrement que le deal serait en train de se conclure. Le mérite en reviendrait au nouveau boss de la Paramount, Jim Gianopulos, un ami de longue date du metteur en scène qui aurait su le convaincre. Si pour le moment, aucune déclaration officielle n'a confirmé cette nouvelle, on nous la promet d'ici à quelques semaines (et on la voit bien arriver au moment de Cannes, histoire de marquer un gros coup).

Si le film n'a pour le moment plus de date de sortie précise, on nous promet néanmoins une mise en production à partir du premier quart de l'année 2018. Et là, tout change. Car, en effet, même si on a de gros griefs contre World War Z, savoir que la suite sera réalisée par le grand David Fincher nous excite comme c'est pas permis. Et franchement, on ne doit pas être les seuls. On croise donc les doigts pour que tout se passe bien d'ici à l'annonce officielle. Ouais, le monde est chelou en ce moment, mais des fois, c'est cool.