Justice League : Henry Cavill parle du fameux équilibre entre l'humour et le sérieux

Justice League arrive le 15 novembre, et devrait alimenter encore quelques débats.

Avant même que ne soit écrite la première ligne du scénario, Justice League était voué à alimenter les débats. A l’image de son aîné Batman v Superman : L'Aube de la justice, qui divise passionnément les fans, la tonalité du film de Zack Snyder qui réunit Batman, Wonder Woman, Aquaman et les autres était destinée à être regardée de près, pour être aimée ou détestée. Difficile d'imaginer que le film puisse être adoubé par la presse et le public s'il est porté par des choix esthétiques et thématiques aussi critiqués et questionnés, notamment au fil d'une promo longue et compliquée.

La première réunion de toutes les figures iconiques du DCEU se révèlera dans tous les cas le 15 novembre, un peu plus de cinq ans après les Avengers de Marvel. Et si la patte Zack Snyder est bien présente dans les bandes-annonces et autres extraits que la firme a déballés au fil des mois, nul doute que de nombreux spectateurs et fans attendent de pied ferme le résultat.

Avec une question sur toutes les lèvres : le DCEU va t-il changer de visage pour Justice League suite à l'accueil compliqué de Batman v Superman : L'Aube de la justice et le sacre de Wonder Woman ? Le studio Warner a t-il changé les plans pour s'adapter au public très divisé ? Ou est-ce que l'univers devait dès le départ évoluer de cette manière, comme le répètent Zack Snyder et quelques autres depuis des mois ?

Histoire de calmer les esprits, l'interprète de Henry Cavill a abordé le sujet de l'équilibre entre humour et drame pour WSVN-TV :

« Le ton du film n’est pas vraiment léger, parce que ce serait lui faire injustice. Il a une tonalité sérieuse, avec ses moments d’humour et de légèreté. Quand les gens sont dans une mauvaise situation, faire de l’humour revient à dédramatiser la situation et fait son effet. Comme les gars dans les forces armées, beaucoup ont un étrange sens de l’humour et ça les aide à surmonter les sales moments. On a pas mal de moments comme ça dans le film oui ».

Flash, instrument comique de la JL

Nous perso, on a rien contre l’humour quand c’est bien fait. Il est vrai qu’on n’avait pas beaucoup activé nos zygomatiques devant la première confrontation entre la cape rouge et noire. L'univers dramatique que nous avait peint Zack Snyder était audacieux et avait su nous convaincre chez Ecran Large en proposant des idées intéressantes, osant apporter un renouveau dans un monde de demi-dieux tournant en rond (voir notre critique).

A l’inverse de la colorée et naïve Marvel, le DCEU offrait un beau contre-pouvoir de la toute dominante écurie en apportant un vision a priori plus adulte et sombre que sa concurrente. Joss Whedon (qui a dirigé les reshoots de Justice League) a-t-il tué l’œuvre de Snyder ? Le film est-il fidèle à ce qu’avait entamé Snyder ? Le film est-il simplement réussi ? Après une promotion bordélique, le film est-il à la hauteur ?

Réponse le 15 novembre.