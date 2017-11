Steven Seagal et Mike Tyson réunis dans l'improbable trailer de China Salesman

Quand le monde va mal, on peut toujours compter sur quelques producteurs imaginatifs pour nourrir notre féroce appétit de déviance filmique.

Le candidat du jour n’est autre que China Salesman, film d’action improbable, qui réunit Steven Seagal et Mike Tyson (kamoulox), et dont la première bande-annonce fait son possible pour nous vendre un grand spectacle fantasmatique qui sent bon l’action des années 80. L’affiche et le trailer ont été dévoilés lors de l’AFM, gigantesque marché du film américain, souvent riche en pépites velues.

Le réalisateur Tan Bing, cité par le Hollywood Reporter, a tenu à rassurer quant à l’interprétation du film, histoire que personne ne s’inquiète, notamment de Mike Tyson, pas exactement un comédien de formation. Le cinéaste a notamment fait savoir qu’il avait tourné son métrage dans l’ordre afin de s’assurer que l’ex-boxeur puisse plus facilement s’imprégner du rôle. Il a également promis que ce dernier et Steven Seagal auraient bien une scène d’affrontement dans China Salesman, laquelle devrait durer 8 minutes.

Et de quoi donc ça cause China Salesman ? D’un représentant en téléphonie chinois, qui va tenter d’empêcher un sinistre complot qui doit provoquer une guerre civile en Afrique du Nord. Comment les deux têtes d’affiches citées plus haut évoluent-elles au sein de ce canevas ? Mystère et boule de gomme, mais quand on voit le trailer on a un peu l’impression qu’on va avoir droit à un film qui ne les utilise que comme deux guest-stars en soins palliatifs au milieu d’un film aux airs de choucroute de la mer peu respectueuse de la chaîne du froid.

Steven Seagal, plus svelte que jamais