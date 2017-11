Avengers 4 : les premières photos du tournage annoncent un scénario très intrigant

Avec ces premières photos de tournage d'Avengers 4, le MCU semble parti pour nous retourner la tête.

La machine Marvel ne s’arrête donc jamais. Alors qu’Avengers : Infinity War ne sortira au cinéma qu’en avril prochain, le tournage du quatrième Avengers a déjà débuté. Et comme souvent, des premières photos du tournage ont fuité.

On préfère donc vous prévenir tout de suite, les photos mettant en scène certains personnages, elles contiennent des spoilers. Si vous voulez garder le maximum de suspense concernant Avengers 4 et Infinity War, on vous conseille donc de vous arrêter tout de suite.

Dévoilées par le site JustJared.com, ces premières photos du tournage nous dévoilent Robert Downey Jr., Chris Hemsworth et la doublure de Tom Hiddleston dans la peau de leur personnage Iron Man, Thor et Loki. Et elles font place à de nombreuses spéculations.

En effet, on constate que Loki est muselé comme à la fin… du premier Avengers. Son frère Thor, lui, a retrouvé sa longue chevelure blonde et porte son costume classique. A première vue, on peut donc imaginer qu’il s’agit d’un simple flashback. Sauf qu’entre temps, il ne faut pas oublier qu’il y aura eu Infinity War.

Si le troisième opus permettra à un nombre impressionnant de super-héros de se retrouver dans le même film (Avengers, Gardiens de la Galaxie…), il mettra surtout en avant le terrible Thanos et son plan cruel. Le Titan fou va essayer de recueillir les six Pierres d’Infinité pour imposer sa volonté sur toute la réalité. Avec ces photos, il se pourrait bien que Thanos ait rempli son objectif ou presque.

Comme nous l’avions vu dans Doctor Strange, l’usage d’une seule Pierre peut avoir des immenses conséquences sur le temps notamment. Loin d’être un flashback, il ne serait donc pas impossible qu’Avengers 4 se déroule donc dans une réalité alternative expliquant cette impression de déjà-vu.

Avengers : Infinity War sortira sur les écrans français le 25 avril 2018. Pour Avengers 4, il faudra normalement attendre jusqu’au 1er mai 2019.