Shazam ! a trouvé qui sera son grand méchant

Alors que Justice League est dans les starting-blocks et qu'il a plutôt intérêt à tout défoncer pour le bien de DC, Warner et tous leurs fans, on parle de plus en plus de Shazam !, comme si c'était lui en fait le vrai sauveur.

Et c'est vrai qu'après une longue période de silence, ce Shazam ! se dévoile de plus en plus. Déjà nous avons eu la confirmation que Dwayne Johnson ne sera pas dedans vu qu'un film exclusif à son personnage, Black Adam, sera produit en parallèle. Ensuite, c'est l'arrivée de David F. Sandberg à la réalisation qui a été précisée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle compte-tenu du talent du mec, même si on attend de voir s'il est capable de gérer un aussi gros budget. Et puis, la semaine dernière, c'était l'annonce de l'identité du comédien qui allait interpréter Billy Batson, alias Shazam, et qui n'est autre que Zachary Levi, le héros de la série Chuck.

Zachary Levi

Mais, comme on le sait si bien, un bon héros ne peut être extraordinaire que sans un très bon méchant. Et comme Black Adam, pourtant le plus évident, ne sera pas dans le coup, il fallait bien trouver quelqu'un d'autre. Si l'on en croit The Wrap, ce sera donc le Docteur Sivana, un scientifique qui veut sauver sa famille d'un mal étrange et qui échoue. Cela le pousse à se détourner des moyens classiques pour se pencher sur la magie, et notammen sur Black Adam, dont il retrouve le tombeau supposé. Génie du mal, il est à moitié rendu aveugle par un éclair de magie. Ce qui ne va pas arranger son caractère.

Le docteur Sivana

Enfin, ça c'est l'origine du personnage dans les New 52, mais il semblerait que le studio suive cette piste. Et qui mieux que Mark Strong pour interpréter le savant fou ? On ne voit pas et ça tombe bien puisque le comédien vient de signer avec Warner pour incarner le personnage. C'est quand même beau le hasard. Et cela montre aussi que l'acteur n'est pas vraiment rancunier puisqu'il interprétait également Sinestro dans le... sinistre Green Lantern il y a quelques années. Ça va pas être compliqué de faire mieux là. Enfin, on l'espère.

Mark Strong dans Green Lantern