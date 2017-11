Thor : Ragnarok : pourquoi Hulk se devait d'être plus intelligent selon son réalisateur Taika Waititi

Alors oui Hulk a appris désormais appris sa grammaire

Aussi cool que mentalement déficiente, la face sombre, ou verte, de Bruce Banner n'a jamais brillé par ses longues tirades sur le sens de la vie. Cantonné à quelques "Hulk smash !" ou autres "Puny God", Thor : Ragnarok lui a donné le goût de la langue de Shakespeare pour notre plus grand bonheur. C'était surtout l'occasion d'accoucher d'un buddy movie assez fluo et fun (voir notre critique), même si le géant vert reste toujours relégué au second plan à côté de l'Asgardien.

Souhaitant donner un peu plus de profondeur au personnage, le réalisateur Taika Waititi revient sur ses réelles motivations à en faire un être plus érudit qu'il n'y parait :

"En réalité, tout est partie de la volonté de créer quelque chose de fun. Comme pour Chris (Hemsworth), je voulais donner l'occasion à Mark (Ruffalo) de jouer le personnage de manière plus intéressante et plus profonde. Dans les précédents films, il dit un ou deux mots puis se met à tout casser, et c'est la version du Hulk que tout le monde connait. Mais dans cette version, il est plus intéressant, plus complexe, cela fait deux ans désormais qu'il est le Hulk. C'est un héros sur sa planète, il a gagné en assurance et est plus à l'aise désormais avec lui-même".

Alors oui, plus à l'aise, seulement une question subsiste : quand est-ce que Marvel se décidera à lui donner ses aventures solos pour en faire plus qu'un faire-valoir ? La double identité de son anti-héros, le côté Dr Jekyll / Mr Hyde, Mark Ruffalo, le colosse a plusieurs qualités qui pèseraient dans sa balance. Après l'échec du trop ambitieux Hulk, du pas assez abouti L'Incroyable Hulk, on sent l'industrie de Mickey assez frileuse quant à redonner un nouveau souffle au colérique Hulk.

En attendant de le retrouver dans le prochain Avengers : Infinity War.