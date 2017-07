Mark Ruffalo répète encore une fois qu'un film solo sur Hulk est impossible

Si le MCU est en constante expansion et entame sa mue à l'aune de Infinity War, il recèle quand même en son sein son lot d'injustices. Et parmi elles, il y a évidemment la possibilité d'avoir un nouveau film centré sur Hulk.

Alors que Black Panther se profile, que Captain Marvel sera en tournage dans quelques mois et que tout ce beau monde va fricoter avec Thanos dans Infinity War, cela fait un bon moment qu'on n'a plus vu notre Hulk d'amour, notre géant vert chéri. Depuis L'Ere d'Ultron en fait, où, en plein cas de conscience, il décidait de se barrer dans l'espace pour réfléchir sur sa vie. Mais que l'on se rassure, on le retrouvera en pleine forme dans Thor : Ragnarok le 25 octobre prochain.

Pourtant, une question qui revient souvent dans la bouche des fans est de savoir quand Marvel acceptera de lui accorder un nouveau film solo, lui qui avait défrayé la chronique au début des années 2000 avec le très expérimental Hulk d'Ang Lee avant de gentiment rentrer dans le rang et participer au lancement du programme Initiative dans L'incroyable Hulk en 2008. Marvel s'est toujours opposé à un nouveau film, mais les fans ont la dent dure et s'accrochent. Il le veulent et ils pensent qu'ils l'auront, à l'usure.

Hulk version Ang Lee

Sauf que non, en fait. Durant l'événement D23 de Disney ce week-end, Mark Ruffalo, l'interprète du géant vert, est intervenu pour mettre un point qu'il espère définitif à la discussion en répétant une nouvelle fois qu'un film Hulk, ce n'était pas possible :

"Je veux juste mettre une chose au clair aujourd'hui : Un nouveau film Hulk n'arrivera jamais. Universal possède les droits d'utilisation et, pour une raison étrange, ils ne savent pas comment bien composer avec Marvel. Et ils ne veulent pas faire d'argent."

Une réponse en toute ironie et pleine de provocation, destinée à faire rager le parterre de fans, tout autant que les investisseurs de chez Universal qui s'assoient, il va sans dire, sur une somme assez confortable de bénéfices. Mais bon, on ne peut pas leur en vouloir hein, c'est vrai qu'ils ont des choses plus importantes à faire hein, comme gérer le Dark Universe, parce que La Momie était tellement géniale, que faire un film Marvel ne s'impose vraiment pas.

Hulk version Louis Leterrier