William Friedkin avoue n'avoir jamais vu aucune des suites de L'Exorciste

L'Exorciste est l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps, et l'un des plus perturbants aussi. Alors bien sûr, ça fera marrer les petits jeunes, mais c'est bien connu, les jeunes ça n'y connait rien et ça ne respecte pas grand chose.

A l'heure où le cinéma d'horreur connait un regain de succès avec la sortie de Ça, il ne faudrait pas oublier non plus que ce succès n'arrive pas par hasard et, surtout, qu'il ne vient pas de nulle part. En effet, les réalisateurs actuels fonctionnant pas mal par références, nul doute que L'Exorciste de William Friedkin a dû venir en tête d'Andres Muschietti à un moment ou à un autre, qu'il s'en soit servi pour faire son film ou pas. Là, n'est pas l'important.

Tout ça pour dire que, plus de 40 ans après sa sortie, L'Exorciste reste un mètre-étalon du genre et l'excellente série dérivée diffusée actuellement est là pour le prouver. Pourtant, les choses n'ont pas toujours été aussi roses concernant son héritage. On se souvient en effet du second volet, L'Hérétique, du pourtant très grand John Boorman, sorti en 1978, non-sensique au possible et aux frontières du ridicule avant que l'auteur du roman original lui-même William Peter Blatty, ne tente de rattraper le coup en 1991 avec L'Exorciste, la suite, qui était un à l'origine une adaptation d'un autre de ses livres, Legion. Le résultat fut bien meilleur même s'il n'a pas suffi à sauver la franchise.

L'Exorciste 2 : L'Hérétique. Voilà, voilà...

Et après toutes ces années, on se demandait bien ce que pouvait en penser Friedkin lui-même, parce qu'il était plutôt silencieux sur la question. Et, comme il vient de le révéler au micro d'Indiewire, c'était plutôt normal, puisqu'il n'a jamais vu aucun de ces films :

"Je n'ai jamais vu aucun des films suivant l'Exorciste, pas même celui de William Peter Blatty. J'ai vu quelques minutes de L'Exorciste 2 mais seulement parce que je travaillais sur un de mes films, je ne sais plus lequel, au labo de Technicolor et qu'ils étaient jsutement en train de bosser sur L'Exorciste 2. Un des techniciens m'a proposé d'y jeter un oeil et j'ai accepté. Après 5 minutes, ça m'a dévasté. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai trouvé ça tellement ridicule et stupide. Mais comme ce n'était que 5 minutes, je ne peux pas émettre d'avis définitif sur le film. Pourtant, cela ne me semblait n'avoir aucun rapport avec l'Exorciste.

L'Exorciste, la suite.

Je sais que Blatty en a fait un et qu'à l'origine ça ne devait pas s'appeler L'Exorciste 3. C'était tiré de son roman Legion. Ca ne m'intéressait pas. J'aimais Bill, je viens de lui dédier mon documentaire et nous sommes restés de proches mais jusqu'à sa mort. Mais je sais qu'il a dû faire beaucoup de compromis, comme y inclure un exorcisme, ce qu'il ne voulait pas, comme ça les producteurs pouvaient l'appeler L'Exorciste 3."

Et c'est vrai que malgré toute l'admiration que l'on porte à John Boorman, regarder L'Hérétique (c'est qui d'ailleurs dans le film, l'hérétique ?) est une expérience très douloureuse, encore aujourd'hui. Quant à L'Exorciste 3, il est clairement handicapé par son titre, qui suscite une attente disproportionné par rapport à ce que le film est réellement: un thriller surnaturel sympathique mais blindé de défauts.

Le seul, le vrai.