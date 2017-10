Mel Gibson, Danny Glover et Richard Donner prêts pour L'Arme Fatale 5 ?

Quand on parle de film d'action hollywoodien dans les années 80, plusieurs titres emblématiques viennent en tête. Mais quand on parle de buddy-movie à l'ancienne qui tient toujours la route aujourd'hui, on ne pense qu'à l'Arme Fatale.

Parce que oui, le film de Richard Donner sortie en 1987 est un gros classique doublé d'un excellent film dont on ne parle que trop rarement. Et si L'Arme Fatale a donné naissance à une franchise, on ne peut pas dire qu'elle se soit terminée avec les honneurs. En effet, quand sort L'Arme Fatale 4 en 1998, la magie semble avoir disparu. Scénario peu inspiré, rythme et mise en scène de patachons, intermèdes comiques gênants, Jet Li honteusement sous-exploité, discours sur la famille digne d'un sitcom, oui, le film ne laisse pas un grand souvenir. Heureusement, Mel Gibson et Danny Glover sont toujours au top et c'est le plus important.

S'il avait été question d'un cinquième film pendant des années, l'espoir de le voir arriver s'amenuisait comme neige au soleil, surtout si l'on considère que tout ce beau monde vieillit, que Richard Donner arrive quand même sur ses 87 ans et que Mel Gibson a entre-temps pété les plombs et connu une sacrée traversée du désert. C'est donc ultra méfiants que nous avons découvert la série l'Arme Fatale l'an passé, sorte de reboot cheapos du film avec Damon Wayans. Rien de honteux certes, mais rien de foufou non plus. Pourtant, elle fonctionne un minimum puisqu'elle a été reconduite pour une seconde saison.

La série

Mais les vrais Riggs et Murtaugh nous manquent quand même beaucoup et il ne se passe pas une journée sans que nous ne craignons l'annonce d'un remake cinéma. Et on peut dire que, pour le coup, on a une sacrée chance puisque, si l'on en croit le site Deadline, un cinquième film officiel pourrait peut-être voir le jour. Attention, rien n'est encore décidé ou signé, mais Richard Donner, Mel Gibson et Danny Glover ont fait part de leur vif intérêt pour retrouver cet univers.

Le film serait toujours écrit par Channing Gibson, auteur du quatrième film, et pour le moment nous n'avons aucune idée de ce dont il devrait parler si ce n'est que, compte-tenu de l'âge des comédiens, ils devraient gentiment se poser des questions sur leur retraite. Le temps qui passe étant au coeur de la saga, ce serait donc une bien belle conclusion, à condition évidemment que tout ce beau monde ne soit pas vraiment "trop vieux pour ces conneries".