La Passion du Christ 2 ou L’arme fatale 5 ? Mel Gibson hésite encore pour son prochain film

Mel Gibson réalisateur a plusieurs projets en tête pour 2025, dont La Passion du Christ : Résurrection et L’Arme fatale 5.

Croyez-le ou non, un nouveau film réalisé par Mel Gibson : Vol à haut risque, où Mark Wahlberg est un tueur dans la bande-annonce du thriller d’action. Le film suivra en particulier Madelyn Harris, policière chargée d’escorter Winston, criminel et informateur, jusqu’à New York pour qu’il y témoigne contre un parrain de la mafia. Pas de chance, le pilote chargé du vol, Daryl Booth, semble être un dangereux tueur à gages psychotique.

Tourné pendant les grèves à Hollywood, le film est un peu passé inaperçu et son annonce a un peu surpris la sphère cinéphile. Ainsi, Vol à haut risque devait sortir ce 18 octobre au cinéma avant que Lionsgate ne le repousse à 2025 (ce qui peut faire peur). Une chose est sûre, le film est fini et Mel Gibson a déjà la tête ailleurs. Le cinéaste veut en effet relancer la saga L’arme fatale et réaliser la suite de La Passion du Christ, en reprenant l’histoire après la crucifixion quand le Christ ressuscite. Reste désormais à savoir dans quel ordre et ce n’est pas gagné.

La Passion de Mel Gibson : les suites

En effet, lors d’une interview avec ComicBook, et alors même qu’il semble bien occupé, Mel Gibson ne semble pas savoir sur quel pied danser pour la suite de sa carrière car il dit hésiter encore sur le prochain film qu’il va réaliser :

« Je ne sais pas et c’est un peu ce qui est amusant. Il y a divers obstacles à la mise sur pied d’un film, et pas seulement budgétaires, mais […] il y a 1 000 001 raisons pour lesquelles un projet se fait ou ne se fait pas. Donc c’est vraiment un peu un jeu de hasard à ce stade savoir ce qui va se passer en premier ou ce qui est arrivé en premier, que ce soit la poule ou l’œuf. […] J’ai des moyens de gérer cela, parce que […] il y a vingt ans, c’est [censé être] trois jours plus tard. Donc cela pose des problèmes spécifiques, que je pense pouvoir résoudre. »

Alors, qui sera l’heureux élu ? Pour La Passion du Christ : Résurrection, tout est pratiquement prêt en théorie. Le scénario est écrit, les lieux de tournage (à Malte) semblent quasiment fixés et Jim Caviezel reviendra pour jouer Jésus. Un tournage début 2025 serait envisagé (et plus qu’envisageable). Et si certains se demandaient comment Gibson gérerait le fait que Caviezel ait vieilli de 20 ans depuis le film sorti en 2004, pas d’inquiétude… Gibson a un plan secret.

Quant à L’Arme fatale 5, Mel Gibson a déclaré qu’il souhaitait le faire pour rendre hommage à Richard Donner, qui avait écrit le scénario et devait initialement réaliser le film avant sa mort en juillet 2021. Cependant, la gestion des personnages et de leur crédibilité dans le rôle de flics (à près de 80 ans pour Danny Glover et près de 70 pour Gibson) reste un mystère. Lors de la convention FanX à Salt Lake City ce 28 septembre, Gibson a en tout cas laissé entendre que « pour une raison ou une autre », L’arme fatale 5 était retardé en permanence, sans pouvoir « expliquer pourquoi ».

Autant dire que si on devait miser sur lequel Mel Gibson jettera son dévolu, on parierait sur la suite des aventures du Christ. Bien évidemment, il n’y a aucune date de sortie concernant L’Arme fatale 5. Pour La Passion du Christ : Résurrection. En revanche, Vol à haut risque sortira normalement le 24 janvier 2025 aux États-Unis, et sûrement dans les mêmes eaux en France.