Vol à haut risque : Mark Wahlberg est un tueur dans la bande annonce du thriller d’action de Mel Gibson

Mark Wahlberg a un avion à gérer dans la bande-annonce de Vol à haut risque de Mel Gibson.

Mel Gibson est évidemment connu pour sa carrière d’acteur, qui s’est étalée sur plus de cinq décennies, mais il a aussi prouvé son grand talent de metteur en scène. Bien sûr, depuis qu’il est passé pour la première fois derrière la caméra avec L’Homme sans visage, Mel Gibson a divisé (une de ses spécialités). Mais si ses films ont déchainé les débats, c’est aussi parce qu’ils ne laissent personne indifférent.

Huit ans après Tu ne tueras point, son dernier coup d’éclat en date qui a été nommé pour 6 oscars, le réalisateur revient et change totalement d’échelle pour nous présenter un huis clos en avion tout en tension. Vol à haut risque et son Mark Wahlberg tueur à gages viennent de se dévoiler dans une bande-annonce pleine de faux-semblants, et qui en dit peut être un peu trop.

Vol à moyenne prise de risque

Le synopsis évite de trop en dévoiler en annonçant seulement que le film suit « un pilote (Wahlberg) transportant un Air Marshal (Michelle Dockery) accompagnant un fugitif (Topher Grace) a un procès. Alors qu’ils traversent la nature sauvage de l’Alaska, les tensions montent et la confiance est mise à l’épreuve, car tout le monde à bord n’est pas ce qu’il semble être ». La bande-annonce, en revanche, a l’air de trop en dire sur l’intrigue du long-métrage.

On peut espérer que Vol à haut risque conserve quelques surprises, mais certaines des plus grosses scènes d’action semblent se trouver dans les deux petites minutes du trailer. Un peu dommage donc, même on reste particulièrement intrigué par le projet. D’ailleurs, on perçoit déjà le talent de Mel Gibson pour gérer son espace et le rendre suffocant.

Non par contre, on veut toujours voir Mark Wahlberg avec cette coupe maintenant, pitié

C’est notamment le cas avec ce qui semble être une des grosses batailles du film, avec les fusées de secours et l’extincteur. Le tout prend place au-dessus des magnifiques décors de l’Alaska, qui donnent un certain cachet au film. La prestation de Mark Wahlberg, elle, a l’air assez incroyable, notamment dans son jeu de regard, oscillant entre la folie et la colère, qui montre aussi que le personnage et la bande-annonce n’ont pas tout dit sur les vraies intentions du tueur à gages.

Topher Grace et Michelle Dockery complètent le trio qui semble constituer un formidable casting pour faire monter constamment la tension dans ce cockpit des enfers. Vol à haut risque marque la troisième collaboration entre Wahlberg et Gibson après Very Bad Dads 2 et Père Stu : Un héros pas comme les autres, mais c’est la première fois que les deux sont chacun d’un côté différent de la caméra. Le film sortira le 18 octobre 2024 aux États-Unis. Il n’a pas encore de date officielle en France pour le moment.