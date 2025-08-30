Complots : Julia Roberts et Mel Gibson contre les reptiliens

le pire héros du monde

Période post-Covid oblige, de nos jours,. En préambule de ce dossier, il sera donc utile de rappeler avant toute chose que la Terre est ronde et que les reptiliens n’existent pas. Ces précautions prises, il est temps de revenir sur un film aujourd’hui trop oublié, dans lequel. Il s’agit du film sobrement intitulé, réalisé par Richard Donner, à qui l’on doit aussiet la saga. Un metteur en scène habitué au meilleur du divertissement grand public, qui jongle aisément avec les tons et les univers., sorti en 1997, n’échappe pas à cette règle. Mieux : il en est la quintessence,. À son affiche, deux monstres du cinéma des années 90 :et. Comment filmer les délires (en l’occurrence légitimes) d’un complotiste sans faire un film complotiste ? Comment faire d’un harceleur un héros positif ? C'est le pari de Donner, qui réussit tout ce qu’il entreprend, et qui réalise avecle film prouvant que oui, La Terre est-elle plate ou bien gazeuse ?Avec son rythme soutenu et ses multiples pointes d’humour,entraîne tellement son spectateur que celui-ci pourrait presque en oublier de prendre du recul sur la trame du film. Une trame selon laquelle Mel Gibson, alias Jerry Fletcher, est à la fois le héros et aussi. Soucieux d’alerter qui voudra bien l’écouter sur toutes ses théories conspirationnistes farfelues, il envoie chaque semaine à ses quelques abonnés une newsletter faite d’articles découpés dans des journaux censés prouver qu’“ils” mentent. Sur tout. Après les délires post-pandémie à base de 5G cachée dans un vaccin,(ou pire : Facebook). Chez lui, tout est cadenassé, même la nourriture du frigo dans lequel chaque aliment a son propre cadenas à code. Mais tout ça n’est encore rien en comparaison de l’obsession que Jerry voue à Alice Sutton, une jeune avocate incarnée par Julia Roberts. En plus de forcer l’accès à son bureau tous les quatre matins pour lui exposer ses soupçons conspirationnistes,. Cette scène en particulier est délicate : Jerry est tapi dans son taxi, garé près de l’appartement d’Alice. Celle-ci entreprend de faire de l’exercice sur un tapis de course, et. Voyant qu’elle chantonne, il cherche à la radio la station qu’elle est en train d’écouter afin de pouvoir apprécier la musique “avec elle”.

À ne pas reproduire chez vous

Alors qu’il chante donc– titre particulièrement adéquat – en même temps qu’elle, la caméra épouse la vision des jumelles et zoome progressivement sur le visage d’Alice, tandis que. Horrible procédé qui enjolive un comportement de dangereux harceleur ? Il semblerait. Pourtant, il n’en est rien, comme on l’expliquera plus tard.

Un jour, Jerry parvient à mettre le doigt sur un véritable complot, et de là, va s’attirer les foudres des comploteurs en question et de son ancien bourreau, le méchant docteur Jonas, interprété par Patrick Stewart. Petit à petit et à force d’insistance, il finit par convaincre Alice qu’il a raison, et l’entraîne dans la spirale infernale d’une histoire qui la concerne beaucoup plus qu’elle ne le pense. Évidemment, elle finira aussi par tomber amoureuse de lui au passage.

Julia derrière les barreaux

Jerry a un comportement toujours plus inapproprié, des demandes toujours plus déraisonnables, des convictions toujours plus absurdes. Mais à chaque fois, le scénario lui donne raison, et la pauvre Alice passe son temps à tomber des nues devant le fait que son complotiste de harceleur est dans le vrai.

Jerry Fletcher est de toute évidence un personnage dont le point de vue pourrait être difficile à assumer pour un film dont le ton ne se veut ni ambigu, ni conspirationniste, ni sordide. Il ne fait aucun doute que. Pourtant, il reste, à l’humble avis de la personne qui écrit ces lignes, parfait dans ce qu’il dit et la manière dont il le dit, en évitant les pires écueils. Comment s’y prend-il ?

Jerry-squé ma vie

Le secret est dans la sauce

Tout est dans l’habileté du ton que Donner imprime au film. Pour chaque moment où Jerry parvient à faire quelque chose de bien de la mauvaise manière,. C’est notamment le cas lorsqu’elle le jette en dehors de chez elle parce qu’elle comprend qu’il a pour habitude de l’observer par la fenêtre., sans pour autant nier la sincérité de l’amour que Jerry voue à Alice. Des gags de situation mettent aussi de la distance entre la bonne cause de Jerry et ses comportements agressifs, comme dans la scène qui se passe dans le hall du Palais de Justice où l’antihéros menace les gardes et Alice avec un pistolet., ce qui le ridiculise juste ce qu’il faut dans son agressivité tout en introduisant la grande détresse et la vulnérabilité du personnage.

Jerry-dicule

Car malgré son atmosphère souvent empreinte de légèreté,. Au fur et à mesure que le nœud de l’histoire se démêle, il est dit que Jerry a souffert par le passé de lavage de cerveau et de toutes sortes de violences aux mains du docteur Jonas, ce qui a conditionné ses troubles actuels. En écrivant un personnage fou aussi riche et humain, le scénariste Brian Helgeland permet. Une séquence comme celle où Jerry est capturé par Jonas et ligoté à un fauteuil roulant, les paupières scotchées vers le haut pendant qu’on lui injecte une drogue (“la sauce”), est très représentative de la maestria du film. En même temps que des gros plans sur ses yeux exorbités,. Le montage mêle à tout ça des extraits de dessins animés qui passent par la tête de Jerry, et le fameux air dequi lui donne du courage.

Jerry-ien demandé

C’est une habile manière de mettre en scène la confusion de son esprit sans la dramatiser artificiellement. Jerry se libère en mordant le nez de Jonas, et s’en suit une course-poursuite pendant laquelle il s’échappe tant bien que mal, les yeux toujours scotchés en position ouverte, en faisant rouler son fauteuil comme possible., trouvant le ton juste pour faire comprendre le fonctionnement de l’esprit de Jerry. Plus l’histoire avance et plus le spectateur pourra s’identifier au personnage d’Alice, qui elle aussi, au fur et à mesure, va comprendre la manière dont fonctionne Jerry et va pouvoir recoller les pièces du puzzle., comme lorsqu’elle cherche son acolyte dans l’étage désaffecté d’un hôpital et qu’elle identifie d’où vient le leitmotiv de Jerry “Geronimo”, ou qu’elle lui parle à travers un conduit d’aération et essaye de lui faire dire où il se trouve. Le conduit d’aération agit, à ce stade, comme, auquel Alice a désormais un accès privilégié.

Alice au pays des complots

Par ailleurs, la preuve ultime que, c’est la fin du film. Jerry semble être mort, et Alice est en plein deuil lorsqu’il est finalement révélé que son nouvel amoureux est encore en vie et qu’il reviendra vers elle lorsque la situation sera apaisée. Jerry la regarde de nouveau de loin, en secret, pendant qu’elle fait de l’équitation. Mais cette fois-ci il lui fait parvenir un indice lui faisant comprendre qu’il est encore en vie et qu’il n’est pas loin : de cette manière,. Et pour arriver à ce résultat, Jerry en passe littéralement par une pseudo-mort pour revenir libéré de ses démons, sans pour autant être une autre personne. Pour preuve : il conclut le film en chantant. De quoi réserver un happy end à Jerry, mais pas au complotisme.

Jerry-gole plus du tout

DE L’EAU DANS LE JAZZ

Au-delà de l’utilisation intradiégétique du fameux tube de Frankie Valli,, et pour relier le meilleur du thriller et le meilleur de la comédie romantique. Dans un film qui est raconté à travers les yeux d’un personnage dont la parole est toujours en dissonance avec la réalité de son entourage,. La musique est signée pardont le cinéma est en partie héritier de films tels que. Les mélodies de cuivres rythmées qui rappellent le swing accompagnant les moments où l’esprit de Jerry s’emballe et se met à voir des complots partout. On en entend dans la séquence d’ouverture qui montre Jerry au volant de son taxi la nuit, dans les rues de New York.

Le film est avec Mel Gibson et Julia Roberts, au cas vous n'auriez pas compris

Il enchaîne les clients en leur débitant ses théories sans prendre le temps de respirer., avec les noms du générique qui défilent sur les vitres de la voiture comme les néons d’enseignes lumineuses.qui fait défiler les clients du taxi de telle manière que Jerry ne se rend même plus compte de s’il parle réellement à quelqu’un ou pas. Le même morceau donne aussi toute son identité à la séquence où Jerry découpe des journaux pour composer sa newsletter, qu’il tape à la machine. Il la photocopie, prépare les enveloppes, et enfin, les poste depuis différents endroits de la ville pour ne pas pouvoir être tracé. Là aussi,, et la musique mime l’agitation de Jerry tout en y apportant de la légèreté.

Jerry... Rafferty

La séquence se termine avec le thème principal du film qui, lui, ne rappelle pas du tout du jazz, mais porte. Et ce n’est pas un hasard, parce que ce passage musical correspond au moment où Jerry monte les marches du Palais de Justice pour rendre visite à Alice, son grand amour qui va le porter au travers des épreuves du film. Et, logiquement, on retrouve ce thème dans toute sa splendeur lors de la dernière séquence, lorsqu’Alice comprend que Jerry est encore vivant et qu’elle emmène son cheval galoper à travers champ. La partition de Burwell, associée à

Un pin's super rare

Une maîtrise représentative d’un film dans lequel, où 100% de ce qui est montré sert à l’histoire ou à la caractérisation des personnages tout en donnant le sentiment d’une aisance et d’une respiration étonnantes dans la mise en scène. Caché dans la peau d’un thriller classique,est en réalité bien plus que ça et gagne à être vu et revu aujourd’hui, tant