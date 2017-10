Le tournage d'Aquaman est terminé et tout s'est bien passé

Vous vous rendez compte à quoi on en est rendu quand on parle du DCU ? Alors oui, on vous voit venir, ça va encore gueuler, mais à un moment il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de bashing mais d'inquiétude, parce que nous, on veut que ça se passe bien.

C'est vrai ça, à en écouter certains, nous serions des gros vendus à Marvel et dès qu'on en a l'occasion, on taillerait un costard au DCU. Ce qui est totalement faux évidemment. On pourrait vous dire que nous ne sommes ni pour l'un, ni pour l'autre, que cette bataille n'existe pas ailleurs que dans la tête de certains fans et dans le plan marketing des studios, mais autant essayer de pisser contre le vent. A un moment on en a toujours un peu dans la bouche. Et ce n'est pas très agréable. Non, en fait, si on peut paraitre un peu durs avec le DCU c'est parce qu'on aime beaucoup cet univers et que l'on est très triste de le voir partir en sucette alors qu'il a tout les ingrédients pour cartonner. On ne critique pas les films eux-mêmes mais bel et bien la politique du studio qui fait n'importe quoi alors qu'il a de l'or entre les mains.

Alors c'est sûr que, si on se limite au seul cas de Justice League, il y a de quoi broyer du noir. Et pas qu'un peu. Pourtant, on aurait tort de ne voir que lui puisque, même si le DCU est promis à quelques gros changements, les projets annexes continuent. Et parmi eux, il y a évidemment le Aquaman de James Wan, dont la sortie est prévue fin décembre 2018. Un projet dont nous avons relativement peu parlé parce qu'il n'y avait pas grand chose à en dire au fond. Non pas que nous ne soyons pas intéressés, mais simplement que la communication autour du film était relativement discrète mis à part une image de tournage de temps à autre et une petite déclaration à la volée.

Et c'est plutôt bon signe d'ailleurs. En effet, cela signifie que l'équipe n'a pas le temps de se perdre en interviews et qu'elle est totalement concentrée sur son travail, ce qui est une bonne chose. Tout comme cela ne crée pas une ambiance propice au doute quant à l'emprise du studio sur le projet et ne permet donc pas de commencer à parler de problèmes, de visions différentes, de reshoots, enfin toutes les choses qui ont pourri la production de Justice League justement.

Donc voilà, Wan a mené sa barque tranquillou, à l'abri de la tempête médiatique de "l'autre film DC" et tout ça pour dire que le tournage d'Aquaman est à présent terminé, comme l'ont si bien montré Jason Momoa et Amber Heard sur leurs Instagram respectifs, en publiant quelques instantanés de la fête de fin de tournage. Une manière de finir un gros tournage dans la bonne humeur, tout autant qu'en faisant partager ce moment important avec leurs fans. Mais aussi un très bon moyen pour dire que, c'est cool, tout va bien, l'air de rien. Le film va maintenant entre dans une phase de post-production des plus intenses et on a hâte d'en découvrir les premières images. D'ici là, bravo les gars, vous avez réussi à faire un tournage normal. Champagne !