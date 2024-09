Batman, Aquaman… Nicole Kidman ne regrette rien dans sa carrière, bien au contraire

Nicole Kidman le dit haut et fort : elle ne regrette pas du tout ses choix de films, notamment de super-héros (Batman Forever, Aquaman).

Être une femme ayant passé la cinquantaine à Hollywood est malheureusement synonyme (souvent) d’une carrière en chute libre. Mais de son côté, Nicole Kidman continue, au contraire, à avoir un agenda ultra-chargée. Alors qu’on l’a récemment vu dans Les Dessous de la Famille sur Netflix et dans la série Expats sur Prime Vidéo, elle est désormais la tête d’affiche du thriller érotique Babygirl, en compétition pour le Lion d’or à la Mostra de Venise 2024.

Prochainement, elle sera également dans le film Holland, Michigan pour Amazon Prime Video (encore), sera aussi dans la série Un couple parfait pour Netflix (encore) et va retrouver l’univers de Les Ensorceleuses de Griffin Dunne, qui aura bientôt le droit à une suite. Bien sûr, avec plus de quarante ans de carrière à son actif, la qualité de sa filmographie est variable et on ne sait pas toujours pourquoi elle s’est enfoncé dans certaines galères (les Aquaman, Nine, À la croisée des mondes…). Aucun problème pour Nicole Kidman qui, au contraire, a confié ne rien regretter.

Nicole Kidman et son sugar daddy

Nicole Kidman et ses films : elle les aime tous

Lors de son discours pour son American Film Institute Life Achievement Award en avril 2024, KNicole Kidman avait remercié presque tous les réalisateurs avec qui elle avait travaillé. Seuls quelques noms avait été oubliés, ce qui avait rendu très mal à l’aise, qui s’était excusée d’avoir omis certains cinéastes et notamment James Wan. En effet, l’actrice a cotoyé le réalisateur à deux reprises avec les deux volets du super-héros Aquaman pour le DCEU.

Un rôle qu’elle ne regrette pas du tout, à l’instar de celui qu’elle a incarné dans Batman Forever réalisé par Joel Schumarcher. Lors de son long entretien avec L’Officiel, elle a ainsi expliqué les raisons qui l’ont amené à jouer dans ce film de super-héros :

Les critiques devant Batman Forever

« Tout le monde me disait : « Pourquoi tu joues dans ça ? » Et je répondais : « Parce que je peux embrasser Batman ! […] Ce que les gens ne comprennent pas, c’est que je ne fais pas ça pour l’argent et le montant du chèque. Beaucoup des blockbusters grand public auxquels j’ai participé, je les ai fais avec l’espoir qu’ils soient différents de ce qu’on voit d’habitude. »

Outre la bienveillance de l’actrice et surtout sa volonté, plus que louable, de toujours essayer de se renouveler et de tenter des nouvelles choses dans sa carrière, Nicole Kidman prouve encore une fois sa grande lucidité. Bien sûr que Batman Forever n’était pas un chef d’œuvre et que son passage dans le DCEU n’avait rien de remarquable, mais peu importe, l’actrice semble au-dessus des jugements à l’emporte-pièce et prête à donner sa chance à qui que ce soit.

Alors qu’elle pourrait se reposer sur ses acquis, elle se lance dans des projets comme, Babygirl, dans lequel elle a, a priori, pris des risques considérables pour pleinement rentrer dans la peau de son personnage. Et c’est peut-être ce qui est le plus passionnant : elle est capable de se réinventer, d’être là où on ne l’attendait pas et donc de nous surprendre en permanence. On espère que ce sera encore le cas avec Un couple parfait, dès le 5 septembre sur Netflix avant l’étrange thriller Babygirl (qui n’a pas encore de date de sortie en France).