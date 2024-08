Babygirl : le thriller érotique avec Nicole Kidman va explorer la sexualité féminine comme rarement

Après le slasher Bodies Bodies Bodies, Halina Reijn revient avec Babygirl, thriller érotique explorant la sexualité féminine et porté par Nicole Kidman.

En 2022, Bodies Bodies Bodies, film d’horreur slasher réalisé par Halina Reijn, avait fait un petit buzz après son passage en festival, lui permettant de récolter 14 millions de dollars au box-office mondial (pour un budget de 3 millions). Pour un premier film, c’était donc une petite réussite et ça a apparemment permis à Reijn de rapidement monter les échelons. Le deuxième film de la cinéaste néerlandaise, Babygirl, thriller érotique porté par Nicole Kidman, a en effet été sélectionné en compétition de la Mostra de Venise 2024 (un peu à la surprise générale).

Le film racontera ainsi l’histoire de Romy (Nicole Kidman), une puissante femme d’affaires new-yorkaise entamant, malgré les risques et la différence d’âge, une relation extra-conjugale avec un stagiaire, Samuel (Harris Dickinson). Un point de départ qui devrait permettre à la cinéaste d’explorer la sexualité féminine, le désir et les fantasmes d’une manière assez inédite.

Babygirl, c’est pas pour les enfants

À l’approche de la Mostra de Venise, de nombreux cinéastes ont été interviewés par Vanity Fair (Alfonso Cuaron pour Disclaimer, Pablo Larrain pour Maria…) et Halina Reijn a donc également eu le droit à son entretien dans les précieuses colonnes du magazine. Elle a ainsi expliqué sa démarche, racontant comment les travaux de Paul Verhoeven et d’Adrian Lyne l’avaient beaucoup inspirée et lui avaient permis de se libérer en tant que réalisatrice et scénariste :

« Ils m’ont fait me sentir moins seule avec mes propres fantasmes et désirs sexuels, et à partir de ce moment-là, j’ai commencé à rêver de pouvoir créer quelque chose comme ça moi-même, mais de mon propre point de vue. Ça m’a donné plus de motivation pour essayer de mettre en lumière ce sujet, car je lutte encore contre la honte que ça me cause. »

Ce qui ressort en effet le plus des déclarations de Reijn, c’est son envie de mettre en scène la sexualité et le plaisir féminin au cinéma car « on voit encore trop souvent une femme avoir un orgasme à l’écran qui n’est pas anatomiquement possible ».

À travers son regard féminin (soit l’opposé de Verhoeven et Lyne), Babygirl devrait ainsi offrir une nouvelle facette de la sexualité féminine et ce, sans concession. Selon les descriptions disponibles dans Vanity Fair, la réalisatrice a mis l’accent sur l’orgasme féminin et une des scènes de Babygirl montre notamment Romy se masturber juste après avoir fait l’amour avec son mari (ne l’ayant, a priori, pas fait jouir).

Dans la continuité, Halina Reijn a expliqué vouloir faire ressortir « la bête » cachée au fond de chaque femme, notant que l’évolution du personnage de Romy à travers le film se fait notamment par l’acceptation de ce ressenti enfoui à l’intérieur d’elle-même :

« Plus vous voulez être parfaite, plus les choses commencent à s’effondrer dangereusement et vous devez faire face à ce qui est réellement en vous […]. Je pense que beaucoup de femmes ne sont pas à l’aise avec la bête qui est en elles. Elles préfèrent la confier à un mauvais petit ami. »

Pour ce faire, les comédiens ont forcément dû se livrer pleinement pour le film. Ainsi, aux côtés de Heijn, Nicole Kidman a avoué que le tournage avait été véritablement éprouvant, elle qui s’est mise à nue (psychologiquement et physiquement) pour le bien de ce rôle. D’ailleurs, l’actrice australo-américaine n’a pas totalement réussi à sortir l’expérience de son esprit, même plusieurs mois après qu’elle soit terminée. Lors des scènes les plus dures, elle finissait même dans les bras de Reijn pour ne pas sombrer :

« Je me suis sentie très exposée en tant qu’actrice, en tant que femme, en tant qu’être humain. C’est comme si je devais allumer et éteindre la lumière, comme si j’avais continuellement besoin de remettre ma protection. Qu’est-ce que je viens de faire ? Où suis-je allée ? Qu’ai-je fait ? »

Encore à l’heure actuelle, Nicole Kidman dit se sentir vulnérable et de ne pas avoir « son armure », preuve que l’actrice s’est pleinement investie dans ce rôle très difficile. Alors que l’avant-première du film approche à grands pas, Halina Reijn semble en tout cas confiante, elle qui estime avoir réalisé un film vraiment « génial ». Avec sa proposition très singulière, le film est en tout cas décrit par Vanity Fair comme jonglant « du ridicule à l’effrayant, du bordel au profondément triste, et bien sûr, très sexy« .

Voilà qui est plutôt intrigant. Si Babygirl sortira le 20 décembre 2024 aux États-Unis (on ne connait pas encore la date française), les premiers avis tomberont rapidement puisque la première du film à la Mostra de Venise se déroulera ce 30 août.