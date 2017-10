Justice League serait le film le plus court de l'histoire du DCU

La durée d'un film, c'est extrêmement important. Cela peut paraitre stupide dit comme ça, mais dans un média où tout est aussi question de rythme, on a vite fait de se retrouver avec un machin trop long, ou trop court.

Et dès que l'on parle de durée d'un film, bizarrement, on pense à tous ces blockbusters qui n'arrivent pas à raconter leur histoire en moins de 2h30, et partculièrement les films de super-héros. Une tendance quelque peu agaçante, surtout que, vu ce qu'ils ont à nous dire la plupart du temps, ils pourraient très bien le faire avec quelques dizaines de minutes en moins.

Bref, les films de super-héros sont la plupart du temps trop longs pour pas grand chose de plus au final et il semblerait que la tendance commence légèrement à s'inverser, avec Thor : Ragnarok notamment, qui constitue quand même le film le plus court de tout le DCU avec ses 1h40 au compteur. Et il ne sera pas le seul puisque, si l'on en croit les communiqués des deux principales chaines de salles de cinéma américaines, AMC et Regal, Justice League ne devrait pas dépasser les 2h, générique compris.

Cela entre en contradiction avec la rumeur qui circulait, fin mars, concernant une durée de 3h que l'on aurait pensé plus justifiéee vu tout ce que le film doit faire pour l'avenir. En effet, même si le script a connu plusieurs ajustements, notamment depuis l'arrivée de Joss Whedon, en virant Darkseid par exemple, Justice League doit néanmoins nous présenter correctement trois nouveaux personnages, ainsi que lancer des pistes pour les prochains films du DCU tout en nous racontant une histoire propre. Et en deux heures, on ne voit pas comment cela est possible. Ceci dit, impossible d'en tirer la moindre conclusion avant de le voir. Peut-être que Whedon a réussi un tour de force de storytelling à partir du travail effectué par Zack Snyder, peut-être que le film trouvera son équilibre ainsi et qu'il nous surprendra tous. Ou peut-être pas d'ailleurs, verdict le 15 novembre.

Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que cette mode de films ultra-longs est visiblement en train de se tasser, ce qui constitue en soi une excellente nouvelle.