Josh Brolin s'en est pris plein la tronche pendant le tournage de Deadpool 2 et il le fait savoir

Le tournage de Deadpool 2 s'est enfin achevé il y a quelques jours et vous savez tous ce que cela veut dire : il ne va pas falloir attendre trop longtemps avant de voir débarquer le premier teaser. Et, comme vous, on a super hâte.

Après, comme le film n'est pas prévu avant le 30 mai 2018, il va clairement falloir prendre son mal en patience, mais on peut avoir confiance en la machine de guerre que constitue le service communication de la Fox pour nous tenir au courant régulièrement et nous laisser à flux tendu. Parce que c'est vrai que si le premier film avait été un carton monumental, c'est un peu l'épreuve du feu pour Deadpool là, car il doit confirmer qu'il a bien tout le potentiel qu'il prétend et que ce n'était pas l'affaire d'un simple one-shot. Même si, avec David Leitch à la barre, qui nous a déjà donné John Wick, on se dit que le risque est déjà mesuré et qu'au pire, ça pètera de partout pendant 2 heures et qu'on en sera très contents.

Le gros intérêt de ce nouveau film, c'est évidemment Cable, le super mutant venu du futur pour claquer les dents à Deadpool et interprété par ce grand malade de Josh Brolin dont le look est on ne peut plus prometteur. Et, comme pour bien montrer qu'il n'est pas là pour rigoler, le comédien s'est exprimé sur le tournage au micro de Collider pour révéler qu'il s'en était plus ou moins pris plein la gueule pendant deux mois :

"David Leitch est allé dans ce qu'il sait faire de mieux, ce qui prouve bien qu'il est intelligent. Il y a énormément d'action. Le truc c'est que l'on parle d'un mec de 49 ans, bientôt 50, qui n'a jamais été autant en forme de sa vie, surtout extérieurement, et qui m'a demandé une énorme discipline. J'en ai vraiment pris plein la gueule sur ce film. C'est tout ce que je sais. J'ai eu des cascadeurs qui m'ont envoyés voler dans tous les sens, j'ai eu des problèmes d'épaule, un genou en sale état dont je dois maintenant m'occuper, mais nous y sommes arrivés. Et c'est pour ça que j'y suis allé aussi fort et que j'ai repoussé mes limites."

Un investissement qui fait donc plaisir à voir et qui nous garantit une interprétation en béton armé qui ne sera pas un cas unique puisque un univers étendu se profile, l'univers X Force et que Cable en sera évidemment une figure de proue :

"Ce n'est que le début pour Cable, il y a encore beaucoup de choses à révéler, notamment les trois prochains films. Je pense qu'X Force devrait se faire l'année prochaine ou peu de temps après. Cela dépend des scores de Deadpool 2 mais je ne pense pas que cela ait un gros impact sur le projet au final. Drew Goddard travaille déjà dessus. Je sais que Ryan et lui se sont vus, je l'ai rencontré une fois, donc ça avance tout seul. Quand ça va se mettre en route, cela sera assez rapide. Je crois que Drew est en train de faire son film en ce moment quand il en aura fini le tournage et que Deadpool 2 sera sorti, je pense que nous serons prêts pour commencer X Force."

Que des bonnes nouvelles donc, même si on est du coup encore plus impatient de voir Brolin se faire défoncer pendant 2 heures. C'est malin.