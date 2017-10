Hugh Jackman et Ryan Reynolds partiront-ils à la chasse aux Pokemons dans Détective Pikachu ?

Cela fait quasiment un an que nous n'avons plus parlé du film Detective Pikachu, et cela nous allait très bien, merci beaucoup. Sauf que voilà, il nous réserve une grosse annonce et du coup on ne peut plus faire comme s'il n'existait pas. C'est malin.

Ce qui est sympa avec la vie, c'est que l'on peut apprendre de ses erreurs. Tenez, par exemple, cet article ne contiendra aucune blague pourrie sur Pokemon GO, parce qu'on ne veut pas passer le reste de la journée à se faire insulter. Même si la tentation est grande. Cela prouve bien que, comme les petites créatures, l'homme est en constante évolution et qu'il reste de l'espoir dans ce monde de fous. Il faut juste le savoir.

Bon, après, il faut bien avouer que le projet Detective Pikachu nous fait moyennement rêver mais cela doit être parce qu'au fond nous ne sommes pas la cible du film. Il n'empêche qu'y retrouver Rob Letterman à la réalisation, après son sympatoche Chair de Poule, nous donnerait presque envie de nous y intéresser. Et puis, le projet en lui-même est assez bizarre, puisqu'il s'agit d'un mix entre CGI et prises de vue réelles, où nous suivons un gamin qui fait équipe avec Pikachu, reconverti en détective pour l'occasion, pour y mener une enquête bien retorse. Tout ça pour dire que, même si on ne l'assumera jamais publiquement, ben on garde quand même un oeil sur le projet, au cas où ce serait bien à la fin.

Pokemon !

Et puis bon, ce n'est pas comme si on nous en parlait tous les jours, donc ça va, ça sera vite noyé dans la masse de news sur Marvel et DC, donc c'est cool. Le tournage n'a pas encore commencé, il est prévu pour janvier prochain, mais le film revient nous faire un petit coucou après quasiment un an de silence, à l'occasion d'une belle grosse annonce comme on les aime puisqu'il est question de son casting. Si l'on ne sait toujours pas qui interprètera le gamin du duo de héros, le Hashtag Show vient de jeter un sacré pavé dans la mare en révélant qu'Hugh Jackman et Ryan Reynolds étaient en lice pour incarner l'un des premiers rôles du film. Et ils ne sont pas les seuls puisque l'on parle aussi de Mark Wahlberg et Dwayne Johnson. Evidemment, rien n'a été confirmé officiellement et il semblerait qu'aucun des comédiens cités n'ait à ce jour entamé de vraies négociations avec le studio mais la liste semble crédible. En tout cas, ce serait une excellente manière de nous intéresser au projet une bonne fois pour toutes, même si, parce que nous sommes quand même de gros pervers, on adorerait que ce soit The Rock qui remporte le rôle, ça nous garantirait des explosions, du muscle et un bon lot de bonnes grosses vannes de cul. On a gardé son âme d'enfant ou pas hein...

Attrapez-les tous !