Le réalisateur Josh Boone révèle que Les Nouveaux Mutants pourrait être le point de départ d'une nouvelle trilogie

La semaine dernière, il s'est passé un petit événement qui, à notre sens, n'a pas eu le succès qu'il méritait. Oui, on parle bien de la première bande-annonce des Nouveaux Mutants.

Josh Boone nous avait prévenu depuis plusieurs mois, son Nouveaux Mutants ne serait pas un film de super-héros classique comme les autres mais aurait plus d'atomes crochus avec le cinéma d'horreur. Une déclaration qui pouvait sembler farfelue à l'origine. Pourtant, la première bande-annonce du film nous a mis face à l'évidence : Les Nouveaux Mutants va clairement chatouiller les orteils des Conjuring et autres Insidious, pour le meilleur et pour le pire.

Et il faut bien avouer qu'au stade où nous en sommes, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Evidemment, il faudra attendre le 13 avril prochain et la sortie du film pour savoir si le public sera aussi emballé que nous mais nous pouvons déjà saluer le pari audacieux de la Fox et de Boone de vouloir nous proposer enfin quelque chose de différent. Et cela ne pourrait être que le début puisque Josh Boone vient de parler de l'avenir de cette nouvelle franchise au micro d'IGN :

"Nous avons apporté à la Fox une trilogie de films, basée sur la série de Bill Sienkiewicz et qui intègre aussi quelques éléments des comics des années 80. Ils seront tous des films d'horreur mais ils auront chacun leur horreur bien distincte. Le premier film amène une horreur basée sur la distorsion de la réalité. Le prochain sera d'un type complètement différent. Notre objectif était d'observer le genre horrifique sous le prisme du super-héros et faire de chaque film un film d'horreur à part, d'après les gros évènements que nous aimons dans le comics.

Le tout est connecté en partie à l'univers des X-Men et continuera à faire partie de cet univers dans le sens où cela ouvre sur les prochains films et tout ce qui va arriver."

Nous voilà donc dans le cas d'un spin-off de luxe qui va très vite se transformer en franchise à part entière. Et nous ne sommes pas contre, sur le papier du moins. Et c'est vrai que l'apport horrifique risque de changer beaucoup de choses et pourrait constituer une option passionnante. Même si, comme d'habitude, on aimerait qu'ils concentrent davantage leurs efforts sur un seul film pour en faire une vraie réussite, plutôt que de s'embarquer direct dans une trilogie. Mais bon, ça doit être notre distorsion de la réalité à nous.