Dwayne Johnson nous explique que le nouveau Jumanji ne salira pas la mémoire de Robin Williams

Que vous le vouliez ou non, Jumanji : Bienvenue dans la Jungle sortira sur nos écrans le 20 décembre prochain et, que vous le vouliez ou non, il faudra vivre avec à partir de cette date.

Quand nous avons entendu parler du nouveau Jumanji pour la première fois, on s'est dit en notre for intérieur "Pourquoi pas". L'original a plus de 20 ans, il a son petit statut de film culte pour toute une génération, donc on se disait que, quoi qu'il arrive, il n'allait pas souffrir d'une nouvelle itération. En plus, Dwayne Johnson était à la production et à l'interprétation du projet et The Rock, on l'adore. Sauf que le comédien fait des choses bizarres depuis quelques temps en multipliant les projets. En fait, il fait toujours le même film à bien y regarder, et c'est toujours un film avec The Rock plutôt qu'une vraie histoire.

Nous avons vraiment commencer à nous inquiéter lorsque nous avons a découvert les premières images et le synopsis du film. Fini le jeu de plateau, place à la vieille console de jeux vidéo avec des teenagers projetés à l'intérieurs et qui se transforment en The Rock et compagnie. Mais les vrais frissons de l'angoisse sont réellement apparus quand nous avons vu la bande-annonce. Impossible de reconnaitre Jumanji dans ce qui nous était montré, nous étions résolument ENCORE dans un film centré autour du charisme de The Rock.

Pourtant, le comédien a dès le départ insisté sur le fait que son film serait une continuation un peu bizarre du film original, et, dans cet état d'esprit, qu'il ne salirait pas la mémoire de Robin Williams. A deux mois de la sortie, il s'est donc senti obligé de remettre les points sur les i à l'occasion d'une interview accordée au site ComingSoon :

"L'hommage à Robin Williams a été la première chose dont je voulais discuter avec le réalisateur Jake Kasdan. , notre producteur Matt Tholmac, et le studio. De quelle manière nous allions rendre hommage, pas uniquement au film original, mais aussi et surtout à Robin Williams. et d'une manière positive, qui fasse les gens se sentir bien et nous évite de nous embourber. Nous en sommes donc arrivés à un très joli moyen de faire cet hommage et je pense que sa famille en sera très, très heureuse. Sans vendre la peau du loup, il y a... Non, je préfère garder ça pour moi."

Comme d'habitude, The Rock est un communicant efficace qui sait comment susciter le désir chez son public, transformant ainsi l'hommage en un argument de vente imparable qui attirera peut-être les foules. S'il faudra attendre de voir le film pour savoir de quoi il s'agit, il apparait évident que l'ombre de Robin Williams planera sur le film entier, comme l'a précisé à son tour Kevin Hart :

"Je suis un énorme fan de Robin Williams. Et je pense que c'est un aspect que nous devons mettre en avant parce que les gens pensent que ce Jumanji est un remake du premier alors que pas du tout. C'est dans la continuité. On ne touche pas à ce qui est génial pour tenter de le refaire. En aucune manière, que ce soit sur la forme ou sur le fond, nous ne manquerons de respect à Jumanji ou tenterons de le refaire. C'est vraiment la suite."

Des intentions plus que nobles donc, pour un projet qui évolue sur un terrain clairement miné. Et si nous n'avons au final que la moitié de ce qui nous a été promis, nous pourrons nous estimer satisfaits.