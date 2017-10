Rian Johnson promet de ne pas spoiler Les Derniers Jedi et veut nous rassurer sur les Porgs

Quand on est fan, c'est un peu toujours la même histoire : On attend un truc avec impatience, on veut tout savoir, tout de suite, et une fois que c'est fait on se plaint parce qu'on nous en montré beaucoup trop et qu'on s'est fait spoiler comme des débutants...

Après, il faut bien reconnaitre que, ces dernières années, les studios y sont allés comme des bourrins dans leurs bandes-annonces alors que nous n'avions rien demandé. Entre les trailers qui racontent tout le film, flinguant du coup l'intérêt que l'on pouvait y trouver, et ceux qui montraient carrément le dernier plan du métrage (bisous Amazing Spider-Man 2), nous avons connu une période de surenchère pour attirer le chaland dans les salles qui, heureusement, tend à se calmer ces derniers temps. Les studios auraient-ils enfin compris que la surprise fait partie de la magie d'un film ?

Ceci dit, s'il y a bien une franchise où il ne faut pas plaisanter avec ça, c'est Star Wars. Depuis 40 ans, les fans dissèquent les moindres informations concernant chaque nouveau film et le plus petit spot TV qui sort est analysé pour essayer d'en découvrir les secrets, il n'y a qu'à aller sur Youtube pour s'en rendre compte. Et c'est d'autant plus délicat que, plus qu'avec une autre saga, les fans ne pardonneraient jamais au studio d'avoir inclus un gros spoiler dans la promotion du film.

A l'occasion de la communication autour des Derniers Jedi, le réalisateur Rian Johnson s'est montré particulièrement attentif à éviter tout spoiler maladroit, comme il vient de l'expliquer au micro de Yahoo, révélant que Lucasfilm et lui avaient passé beaucoup de temps à discuter de ce qu'il fallait montrer ou non :

"Il y a un an, peut-être même avant ça, mon producteur Ram Bergman et moi nous sommes assis avec les gens de Lucasfilm pour déterminer ce que nous allions montrer et ce que nous allions garder secret jusqu'à la sortie du film. Nous avons donc établi une liste d'éléments qui ne devaient, en aucune circonstance, être révélés. C'est un processus fascinant. Surtout pour moi, qui suis un grand fan de la saga depuis toujours, j'ai eu l'impression de passer derrière le rideau et voir comment tout cela se décidait était vraiment incroyable."

Donc, pas de panique, on ne nous crâmera pas les deux - trois gros twists qu'on nous promet depuis le début. Par contre, la production ne s'est pas gênée pour dévoiler l'existence d'une créature depuis quelques mois, le Prog, sorte de peluche toute mignonne, qui pose pas mal de questions dans la communauté et en inquiète certains. Une inquiétude que Johnson avoue avoir partagé tout autant pendant un bon moment :

"J'ai été inquiet jusqu'au moment où les poupées sont arrivées sur le plateau, et quand toute l'équipe les a trouvé adorables. Quelques collègues les regardaient d'un mauvais oeil en se demandant s'ils n'étaient pas trop mignons. Mais la réaction générale de l'équipe fut que tout le monde a adoré les Porgs. Et moi aussi je les aime. Je comprends que certains s'inquiètent d'un élément aussi mignon dans l'univers de Star Wars, mais je les aime et je pense qu'ils ont leur place dans le film."

Il ne nous reste donc plus que deux mois avant de savoir si les Porgs ont une vraie utilité dans l'histoire où s'ils sont simplement là pour vendre des peluches aux gamins. Remarquez, ça ne serait pas la première fois que ça arrive et on s'en est toujours remis...