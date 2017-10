Star Wars : Les Derniers Jedi dévoile deux teasers alléchants avant la bande-annonce de cette nuit

Le nouvel opus de la saga Star Wars va se dévoiler un peu plus cette nuit avec un nouveau trailer.

Mark Hamill avait annoncé sur son compte Twitter il y a quelques semaines que la deuxième bande-annonce des Derniers Jedi arriverait le 9 octobre, pendant le match de football américain. L’interprète légendaire de Luke Skywalker ne trollait pas et disait donc vrai.

Six mois après la publication de la première bande-annonce apocalyptique, la production du film a confirmé que le nouveau trailer serait diffusé ce lundi. Comme le match aura lieu cette nuit, heure française, il faudra donc patienter jusqu’à demain pour découvrir la bête. Cependant, Star Wars a dévoilé deux petits teasers pour donner un avant-goût.

Le premier met en scène Rey (Daisy Ridley) en plein entraînement avec un sabre laser, déjà bien agile et habile. Le deuxième se drape d’un voile de mystère avec Rey à l’entraînement et faisant léviter des cailloux, une main gantée s’emparant d’un sabre laser sur fond rouge et surtout la main robotisée de Luke retrouvant son sabre…

Plus de détails demain ou dans la nuit sur Ecran Large. Star Wars : Les Derniers Jedi arrivera dans les salles françaises le 13 décembre prochain.