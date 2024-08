Après Star Wars, Daisy Ridley va combattre des zombies dans We Bury the Dead

Avant de revenir dans la saga Star Wars, l’actrice Daisy Ridley va troquer son sabre laser contre une hache pour combattre des zombies dans le film We Bury the Dead.

Du propre aveu de Daisy Ridley, l’après-Star Wars a été plus calme qu’elle ne l’imaginait, encore plus avec la pandémie qui a mis toute l’industrie à l’arrêt, sinon au ralenti. Depuis, l’actrice s’est retrouvée en tête d’affiche de La Vie rêvée de Miss Fran, La fille du roi des marais et Face à la mer. Et comme on pouvait s’y attendre, elle reprendra également le rôle de Rey Palpatine Skywalker dans un prochain Star Wars 10, prévu pour 2026.

Mais avant de fonder un nouvel Ordre Jedi et d’entrainer des Padawans, l’actrice creusera des tombes, du moins si on en croit le titre de son prochain thriller horrifique : We Bury the Dead. D’après le synopsis, elle y jouera Ava Newman, une femme désespérée qui rejoint une unité censée retrouver le corps de son mari disparu lors d’une expérience militaire qui a vraisemblablement mal tournée puisqu’une fois sur place, elle constate que les cadavres commencent à « montrer plus de signes de vie qu’ils ne le devraient », suggérant fortement qu’elle aura affaire à des zombies/morts-vivants/infectés.

« Les morts parlent !«

WE BURY THE WALKING DEAD

Alors que We Bury the Dead doit être présenté au Festival du film d’Adélaïde en novembre prochain, de premières images du film et de la protagoniste de Daisy Ridley ont récemment été dévoilées dans la presse spécialisée américaine. Difficile de se faire un avis à partir de ces deux photos, mais on espère bien que la hâche que tient Ava finira par se planter dans le crâne (le torse, la cuisse, le bras, peu importe) d’au moins une personne.

I see dead people, in background



Ce film d’horreur sera réalisé par Zak Hilditch, le cinéaste australien derrière La Morsure du Crotal, 1922 et Final Hours. Quant au reste du casting, il sera notamment composé de Brenton Thwaites (Titans), Mark Coles Smith (The Clearing) et Matt Whelan (Narcos). En revanche, aucune date de sortie française et aucun distributeur n’ont encore été annoncés.