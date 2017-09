Star Wars : Les Derniers Jedi : Mark "Luke Skywalker" Hamill lâche une date pour la prochaine bande-annonce

Troll ou pas troll ?

Mark Hamill vient de lâcher une bombe sur la toile. Alors que Star Wars : Les Derniers Jedi sort dans trois mois, les fans attendent désespérément une nouvelle bande-annonce. Parce qu’à un moment donné, entre les déclarations de Rian Johnson, les images de tournage, les affiches, on aimerait bien avoir quelque chose de plus dense à se mettre sous la dent.

Et bien selon l’interprète de Luke Skywalker, qui aura un rôle plus consistant que son apparition à la toute fin de Star Wars : Le Réveil de la Force, le vœu des fans pourrait être exaucé prochainement.

Sur twitter, un internaute postait un tweet où le monsieur soumettait l’idée que ce serait le bon moment pour lâcher une nouvelle bande-annonce. Ce à quoi Mark Hamill répliquait qu’il faudrait mieux être devant son écran lundi 9 octobre lors du match de football américain… Depuis la tweet a été effacé, ce qui n’a pas manqué d’agiter la toile.

Un message énigmatique dont on n’attend toujours un quelconque démenti de l’acteur ou des studios. Connaissant le tempérament blagueur du monsieur, on ne sait pas si on doit prendre l’info au sérieux ou s'il s’agit d’un trollage en bonne et due forme.

Bref, on va attendre le 9 octobre quoi.

Sortie de Star Wars : Les Derniers Jedi le 13 décembre