Blade Runner 2049 : le scénariste Michael Green revient sur la question de l'identité de Rick Deckard

Blade Runner 2049 démarre plutôt mal aux Etats-Unis avec seulement 31,5 millions de dollars récoltés pour son premier week-end.

En orchestrant la suite de Blade Runner, Denis Villeneuve avait un énorme challenge à relever. Un défi qu'il est loin d'avoir rempli selon nous (notre critique est ICI) notamment à cause d'un scénario loin d'être à la hauteur de nos attentes. Pour en savoir un peu plus, Entertainment Weekly a, du coup interrogé, Michael Green, co-scénariste du film avec Hampton Fancher. Afin d'éviter toutes mauvaises surprises, on préfère vous prévenir que des spoilers peuvent apparaître dans la suite de l'article.

Lors de cette interview, le journaliste d'EW est revenu en particulier sur un aspect du film qu'on attendait tous : Blade Runner 2049 allait-il donner une réponse claire à la fameuse question sur l'identité de Rick Deckard (Harrison Ford) ? Est-il un replicant ou un humain ? Une réponse attendue que ne donne pas concrètement le long-métrage. Michael Green a donc expliqué pourquoi lui et Fancher ont préféré rester ambigûe :

« Je pense que le débat fait partie intégrante de Blade Runner. L'irrésolution que vous êtes forcés de vivre ici fait une partie de l'histoire du film : l'est-il ou pas ? Vous devez admettre que vous ne pouvez pas être sûr de certaines choses. En tant qu'écrivaitn, c'était très important. Mais les gens qui aiment débattre de ce point défendront véhément leur point de vue pensant avoir eu une confirmation et seront choqués de voir d'autres personnes totalement en désaccord. Mais vous savez, c'est Blade Runner, personne ne peut se tromper. »

Heureusement, malgré le choix de ne pas répondre clairement à la question fondamentale de Blade Runner, le scénario s'amuse à nous offrir quelques indices à travers certaines séquences et dialogues. Ceux entre Deckard et Wallace ou la réponse "Home" de Luv à Rick Deckard lors de son transfert vers les colonies, pourraient bien être des clés de lecture cachées.