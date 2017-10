Thor : Ragnarok conquiert les premières critiques américaines

Quand on parle du MCU, on parle forcément de Thor. Et c'est là qu'on a un petit souci, parce que s'il est parfait parmi les Avengers, on ne peut pas dire la même chose dans ses aventures solo. Mais cela vient peut-être de changer.

Oui, parce que bon, si nous sommes honnêtes, on ne peut décemment pas qualifier ses deux précédentes aventures solo comme des chefs-d'oeuvre. Alors certes, il y avait du mieux dans Le Monde des Ténèbres, mais ce n'était pas encore vraiment cela, surtout pour un personnage avec un potentiel dramatique aussi limité et qui ne bénéficie pas d'une grande profondeur. Il faut croire que Disney et Marvel pensaient plus ou moins la même chose puisqu'ils ont décidé de changer leur fusil d'épaule pour cette troisième aventure.

Suivant le fructueux sillon creusé par James Gunn et ses Gardiens de la Galaxie, Thor : Ragnarok a donc fait appel à Taika Waititi, pas le plus shakespearien des réalisateurs, pour injecter un peu de fun dans cette univers. Et il faut croire que c'était la bonne solution puisqu'après une promotion délicieusement second degré et cool, le film a enfin été vu par une poignée de critiques américains et les premiers retours sont plutôt bons.

Pour Cinema Blend, le film est donc "une tonne de fun ! Une intrigue qui se limite à son histoire, mais le travail sur les personnages est impressionnant et c'est une grande aventure. C'est le meilleur des films sur Thor ! Hulk remporte une nouvelle fois le morceau, et cela vient principalement du fait qu'il est maintenant capable de parler. C'est vraiment génial de le revoir sur grand écran."

Même son de cloche pour Forbes, qui met cependant en lumière le grand parti-pris esthétique de ce nouveau film : "Thor : Ragnarok est un grand moment de fun au sein du MCU. Excellente musique, Cate Blanchett est incroyable, ça ressemble à un jeu vidéo des années 80. Tessa Thompson est géniale aussi, dans sa subversion du personnage féminin devenu badass. A son meilleur, Thor: Ragnarok rappelle Mission Impossible : Ghost Protocol."

Même CNN s'y met pour louer ses qualités : "C'est un très bon moment un peu loufoque. C'est facilement le film le plus amusant du MCU hors Gardiens de la Galaxie. Une excellente musique, de très bons combats. Remercions Taika Waititi pour avoir créé un film MCU aussi fun et punchy. Bien joué monsieur."

On pourrait donc croire qu'emballé, c'est pesé, nous avons encore droit au meilleur film MCU de toute son histoire mais, il ne faudrait pas négliger de mentionner un retour quelque peu tiède en comparaison du reste, même si cela reste globalement très positif, celui de IGN : "Thor : Ragnarok est le meilleur de la série, mais ce n'est pas un film génial. Hemsworth, Hulk et Tessa sont bons. Goldblum aussi."

Finissons avec un avis franchement négatif, celui de Mikaela Farahmand, scénariste, qui n'a, visiblement, pas du tout été séduite par le film : "Thor : Ragnarok n'est pas bon. La performance d'Hemsworth est solide et probablement le meilleur aspect du film. Le pire étant le scénario."

Malgré ces deux petits points noirs, on peut se laisser aller à penser que Taika Waititi a réussi son pari. Bien sûr, il ne s'agit que d'avis à chaud et il ne faudrait surtout pas les prendre pour autre chose que ce qu'ils sont. N'empêche, ça nous donne encore plus envie de voir le film maintenant, c'est malin.